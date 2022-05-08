شوف عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصم من 20 وحتي 70% على معظم المنتجات خلال شهر مايو

عروض بنده السعودية يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يشمل على أقوى وأكبر المجموعات مع أروع الأعمال التي تتواجد بين كل متجر وشركة بالمملكة العربية السعودية، وهذا من أجل بناء شركة تكون من الشركات القوية والناجحة بين كل الشركات والمتاجر في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يتضمن على المجموعات الكبيرة والرائعة التي قد مهدت طريقها لتشييد تصورات إيجابية كثيرة.

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سوق بنده يكن من أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعمل على خدمة العديد من الزبائن التي تم وصول عددهم إلى حوالي مائة وستون عميل متواجدين في المملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، وأيضًا فإن هايبر بنده يعتبر من القطاعات المهمة التي تختص بمجال التجزئة، كما أنه يمتلك السجل الرائع والقوي الذي يرجع لعام 1978.

خصومات بنده السعودية

10 * 200 مل من العصير العضوي نوعه صن بلاست يكون بسعر للكرتون الواحد تكون بسعر 17.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. 10 + 2 كيلو جرام من السكر الناعم نوعه الأسرة يكون بسعر 27.95 بدلًا من 38.25 ريال سعودي. 908 جرام من ورق العنب نوعه فيكتوريا يكون بسعر 15 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. عدد 4 حبات من المكرونة نوعها برفيتو مقدار 500 جرام يكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.80 ريال سعودي. لحم التونة الخفيف المفتتة في زيت دوار الشمس من النوع ريم مقدار 160 جرام عدد 4 قطع تكون بسعر 10 بدلًا من 18 ريال سعودي. سعر الكرتون من اللبن طويل الأجل كامل الدسم نوعه السعودية مقدار 24 * 200 مل يكون 37.95 بدلًا من 48 ريال سعودي.

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