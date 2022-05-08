نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 55% خلال شهر مايو 2022 في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية يكون هايبر العثيم من ضمن الأسواق المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يكون من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية المتواجدة في المملكة، وأيضًا فإن ذلك الهايبر يتواجد في المرتبة رقم اثنان من الأسواق المالية والمركزية والتجارية من ناحية المبيعات التي تتواجد في المنزلة بعد سوق بنده التابع لمجموعة صافولا، حيث أن مجلة فوربس التي تكون من المجلات الناجحة والشهيرة وهي فوربس قد صنفت السوق في أمريكا سنة 2016 على أن الهايبر من أكبر الشركات في المملكة.
عروض العثيم المملكة العربية السعودية
يعتبر سوق العثيم من الأسواق الشائعة والمعروفة بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى ذلك يعد هذا الهايبر من السلاسل القوية للغاية في السعودية وهذا بسبب العروض القوية التي يعرضها الهايبر وتقديم اقوي العروض المذهلة والكبيرة ويكون متميز بهذا السبب، حيث يقوم الهايبر بمنح وعرس هه الخصومات إذا كان بطريقة أسبوعية أو علي مدار اليوم، حيث أن جميع العروض والخصومات التي يتم عرضها عن طريق سوق العثيم تكون متلائمة مع جميع الأشخاص في السعودية
عروض العثيم اليوم
- كيس صابون تايد بودرة المركز مقدار 4.5 كيلوجرام يكون بسعر 37.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.
- سعر أرز الوليمة مزة بسمتي مقدار 10 كيلوغرام يكون 65.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.
- 825 جرام من الشوكولاتة النوتيلا يكون بسعر 27.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- شوكولاتة بارامبو منوع يكون بسعر 22.95 بدلًا من 26.25 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من البصل الأصفر يكون بسعر 3.95 ريال سعودي.
- سعر اثنان كيلو جرام من الملفوف الأحمر يكون 3.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من الهيل زدني عدد اثنان علبة يكون بسعر 73.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- سعر الكيلو جرام من المانجو الجيزاني يكون 6.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من البرتقال العصير يكون 2.75 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من العنب الأبيض يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- القرع العسلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الموز يكون بسعر 4.45 ريال سعودي.
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