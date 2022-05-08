شوف تابع أقوى عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده بجميع الفروع وخصم يصل إلى 50%

تنزيلات حصرية متنوعة متوفرة فقط لفترة محدودة بجميع فروع بنده ماركت Panda market بمدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم مجموعة كبيرة جداً من السلع والمنتجات المميزة من مختلف الأنواع، حيث يعد بنده هايبر ماركت Panda hyper market من أكبر وأكثر الماركتات تقديماً للعروض الحصرية المتنوعة في كافة الأقسام والفروع، وإليكم تفاصيل عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية:

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية Panda offers

تخفيضات وخصومات خاصة بأسعار مميزة جداً داخل كافة فروع وأقسام بندة ماركت Panda market بمدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر شراب الشعير بربيكان، وخصم آخر منهم على سعر خليط الكيك والفطائر بزبدة الحليب من بيتي كويكر، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر رقائق الشكولاتة شبه المحلاه من نفس الماركة المتميزة، وعروض أخرى منهم على أسعار شبيهة القشطة من بوك، وعلى مزيج الكيك المخفوق من فوستر كلاركس، وكريمة الخفق من نادك، كما لديهم خصم خاص على سعر هاي فيبر كورن.

تنزيلات حصرية متنوعة بكافة فروع بنده ماركت في المملكة

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم وغداً بكل الفروع، وتشمل: عرض خاص على سعر مياه دالا، وعلى سعر عصير فارمز سليكت من المراعي، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار عصير العنب الأبيض من دانيا، وخصم آخر منهم على أسعار عصائر الربيع، وخصومات أخرى منهم على سعر عصير الفواكه المركز من دولي، وتنزيلات أخرى منهم على سعر الشاي بالياسمين من ناي، وخصم آخر بالفروع على أسعار عصير العنب الأحمر الفوار من بيل فورماندي، وخصم آخر منهم على سعر شراب الشعير من موسى، وخصم آخر منهم على سعر عصير أوشن سبراي، وعلى سعر مشروب القهوة من ستارباكس.

تخفيضات بداية الأسبوع من بنده Panda Ksa offers

تخفيضات خاصة وعروض مميزة من قهوة جولد نسكافيه، وعلى سعر قهوة 2*1 من نسكافيه الخالي من السكر، وخصم مميز آخر على سعر الكوكاكولا، وغيرها من مشروبات غازية، بالإضافة إلى تنزيل منهم على سعر شاي الفرط ربيع.