نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم الأحد 8 مايو 2022 تخفيضات منتصف الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من العروض الهامة للغايه والتي عليها إقبال كبير من جميع المواطنين المقيمين داخل مدن المملكة العربية السعودية حيث يسعي عدد كبير للغايه بالاستفادة من المنتجات الهامة التي تقدمها علي كافه سلعها الغذائية كالفواكه والخضروات الطازجة كما تتضمن أيضا جميع أنواع الأدوات الهامة والتي لا غني عنها في اي منزل حيث تقدم عروض العثيم اليوم خصومات تصل إلى نصف الثمن علي جميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم في يوم الأحد علي اقوي التخفيضات التي لم تسبق حيث تقدم جميع أنواع الملابس الخاصة بالأطفال والرجال والنساء بخصومات وتخفيضات غير مسبوقه كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع مستحضرات التنظيف والمساحيق المنزلية المميزة بسعر مرضي للغايه لجميع عملائها كما تحتوي أيضا علي كافه أنواع المعلبات والمجمدات كاللحوم المخمدة وأيضا الدواجن و الخضار أيضا.

عروض العثيم الأسبوعية

تستمر عروض العثيم لفتره محدوده للغايه حيث يمكن لكم الاستفادة من العرض من خلال التسوق عبر الأنترنت والطلب أونلاين أو زياره اقرب الأسواق الحاضة بعبد لله العثيم في كافه المدن حيث يبحث عدد كبير للغايه للاستفادة من هذا العرض المميز والذي يقدم كافه ما يحتاجون إليه لذالك تسري العروض حتي نهاية الأسبوع فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة داخل متاجر ومولات وسوبر ماركت العثيم

مجله عروض العثيم اليوم الأحد

تشمل عروض العثيم كافه الأجهزة التكنولجيه حيث تقدم جميع انواع الجوالات والشاشات التليفزيونية أيضا حيث تحتوي علي التابلت وجوال اي تي ال بسعر 125 ريال سعودي فقط كما تشمل أيضا تابلت سامسونج 1049 ريال سعودي وشاشاه سوبر جنرال وتوصيله كهرباء بسعر 49 ريال سعودي وشاشه امبيكس سمارت وشاشاه ارو ال اي دي بسعر 699 ريال سعودي.

تحتوي ايضا علي قدر الضغط السيف كهربائي وصانع الطعام وميكرويف ليك اون وفرامه اي تي سي وعجانه وميكرويف السيف 20 لتر وصانع الساندوتش اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي فقط والشواية الكهربائية والقطاعه وعصاره دوتس ومقلاه البطاطس وقطاعه الخضار أيضا كما تحتوي أيضا علي الخضار الطازج والفواكه كالبخاري الحمراء والعنب والبطيخ والتين أيضا وجميع أنواع المشروبات الطازجة والمشروبات الغازية.

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