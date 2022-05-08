شوف أقوي عروض مكتبة جرير على الأكسسورات والألعاب بخصومات تصل إلى 36%

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تتجدد عروض مكتبة جرير الرائعة وتقدم لعملائها أقوي وأفضل العروض المميزة على جميع الأكسسورات والألعاب الحصرية وبخصم رائع يصل إلى 36%، جددوا مكتبة ألعابكم وأشتروا أحدث الألعاب العالمية التي تقضوا بها وقت ممتع مع أقاربكم وأصدقائكم، متاح بالعرض أيضاً كمية هاائلة من الأكسسورات يمكنكم الأختيار بين العديد والعديد حسب أذواقكم المفضلة. أقوي عروض مكتبة جرير على الأكسسورات والألعاب بخصومات تصل إلى 36%. MSI ‎‎MEG أنفننيت أكس‎‎، مدة الضمان 24 شهر، سعة ذاكرة النظام ‎32‎ GB RAM‎، نظام التشغيل ويندوز 11‎، اللون أسود‎، نوع المنتج كمبيوتر ألعاب مكتبي‎، مميزات الصوت ‎Nahimic Audio Enhancer, Audio Boost‎، السعة ‎HDD 2 تيرابايت ‎/‎ SSD 1 تيرابايت‎، تقنية التوصيل بلوتوث ‎-‎ واي فاي، وزن الشحن 28.2، بسعر 11999.00 ريال بدلاً من 16999.00 ريال وفر 5000.00 ريال أستمتعوا بخصم 29.00%.

acer ‎‎ بريديتور أوريون‎‎، مقدم الضمان من المصنع ولمدة 24 شهراً، الارتفاع

‎48‎.90‎ cm ( ‎1‎.60‎ ft )‎، كرت الشاشة أنفيديا جي فورس آر تي اكس 3080، بسعة 11 جيجابايت‎، العمق ‎50‎.00‎ cm ( ‎1‎.64‎ ft )‎، سرعة المعالج ‎3‎.2‎ GHz‎، العرض ‎29‎.00‎ cm ‎11‎.42‎ in )‎ )، سعة ذاكرة النظام ‎64 جيجابايت رام‎، نظام التشغيل ويندوز 11‎، اللون أسود، نوع المنتج كمبيوتر ألعاب مكتبي‎، أصدار نظام التشغيل، بسعر 13.999 ريال بدلاً من 16.999 ريال، وفر 3.000 ريال بخصم 17%.

‎48‎.90‎ cm ( ‎1‎.60‎ ft )‎، كرت الشاشة أنفيديا جي فورس آر تي اكس 3080، بسعة 11 جيجابايت‎، العمق ‎50‎.00‎ cm ( ‎1‎.64‎ ft )‎، سرعة المعالج ‎3‎.2‎ GHz‎، العرض ‎29‎.00‎ cm ‎11‎.42‎ in )‎ )، سعة ذاكرة النظام ‎64 جيجابايت رام‎، نظام التشغيل ويندوز 11‎، اللون أسود، نوع المنتج كمبيوتر ألعاب مكتبي‎، أصدار نظام التشغيل، بسعر 13.999 ريال بدلاً من 16.999 ريال، وفر 3.000 ريال بخصم 17%. جهاز MSI، مدة الضمان 24 شهر، سعة ذاكرة النظام ‎32‎ GB RAM‎، نظام التشغيل ويندوز 10‎، اللون أسود‎، نوع المنتج كمبيوتر ألعاب مكتبي‎، أصدار نظام التشغيل ‎64‎‎-‎bit‎، مميزات الصوت ‎Nahimic Audio Enhancer, Audio Boost‎، بسعر 9.499 ريال بدلاً من 11.599 ريال. وفر 2100 ريال، بخصم 18%.

جهاز كمبيوتر محمول ASUS، روج زيفروس ام 16، ‎‎، 24 شهر ضمان من المصنع، مقاس الشاشة ‎16 بوصة‎، نظام التشغيل ويندوز 10‎، سعة ذاكرة النظام ‎32‎ GB RAM‎، نوع البطارية ‎4 خلايا ‎-‎ ليثيوم أيون‎، العرض ‎35‎.50‎ cm ( ‎13‎.98‎ in )‎، الارتفاع ‎24‎.30‎ cm ( ‎9‎.57‎ in )‎، العمق ‎1.90 سم‎، الوزن ‎1.90 كجم‎، وزن الشحن 3.5، بسعر 11.999 ريال بدلاً من 13.999 ريال وفر 2000.00 ريال، بخصم 14%. ‎ شاشة تلفزيون بينكيو‎‎ ‎‎موبيوز EX3415‎‎R‎‎، حجم الشاشة 34 بوصة، LED، دقة الشاشة‎3440‎ X ‎1440‎ (WQHD)‎، لون المرفق أسود، العرض ‎815‎.20‎ mm ( ‎32‎.09‎ in )‎، العمق ‎269‎.70‎ mm ( ‎10‎.62‎ in )‎، الأرتفاع ‎525.00 مم‎، بسعر 3999.00 ريال بدلاً من 4999.00 ريال وفر 1000.00 ريال، بخصم 20%. عمر شويل - جدة أقوي عروض مكتبة جرير على الأكسسورات والألعاب بخصومات تصل إلى 36% - ثقفني

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