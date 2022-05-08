نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأخيرة تنزيلات من 40 وحتي 75 % لمدة 3 أيام ألحق الخصم الآن في المقال التالي
تظهر عروض بنده كل فترة لتبين لنا أنه يعتبر من أفضل الأماكن التي يمكن أن تقدم عروض على مدار العام ككل، لذلك قررنا أن نقدم بعض من هذه العروض بداخل موضوعنا لتتمكنون من شراء كل ما ترغبون به بسهولة كبيرة، يمكنكم الآن أن تتابعونا ومن ثم للذهاب لشرائه بشكل مباشر، فكل شيء ستجدونه من كافة المنتجات.
عروض بنده الأخيرة
هناك العديد من المنتجات التي يمكن شرائها بسهولة من متجر بنده، فهو واحد من أهم المتاجر الذي يقدم عروض بشكل مستمر وليس بمناسبة محددة بل في الكثير من المناسبات وعلى مدار العام، وتأتي أهم العروض بداخله هكذا:
- حيث أنه يمكنك أن تشتري كيلو واحد من الطحين الفاخر بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.
- اثنان كيلو ونصف من البطاطس المخصصة للقلي بسعر 15 جنيه بدلاً من 26 ريال سعودي.
- عبوتان من الجبن الكريمي بحجم 500 جم للواحدة بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.
- نسكافيه قهوة سريعة التحضير بحجم 200 جم وذلك بسعر 37 ريال سعودي فقط بدلاً من 41.95 ريال سعودي.
- عبوة من الشاي تزن 100 كيس َدلك بسعر قليل للغاية 9.95 ريال سعودي 18.75 ريال سعودي.
- كما أنه سعر مشكل مملح يزن 450 جم وذلك بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 55.95 ريال سعودي.
- قهوة اسبريسو دافيدوف بحجم يزن 100 جم وذلك بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.
- كما أن سعر عبوتان من البطاطس الشيبسي ليز يزن كل منهما 165 جم ذلك بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.
- ويصل سعر عبوة لوز باجة مملح يزن 280 جم بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال سعودي.
- كما أنه سعر 6 قطع من الشيكولاتة الكيت كات كل واحدة منهم إصبعين وذلك بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي.
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