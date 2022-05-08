شوف لفترة محدودة عروض بنده تحطيم الأسعار في شهر مايو تنزيلات تصل ل 70%

عروض بنده من أهم الأخبار التي يتلهف كثير من السعوديين لمعرفتها، لهذا نجد كثير من المواقع الإلكترونية، أو الصحف تنشر هذه العروض أسبوعيًا، نظرًا لوجود آلاف الأشخاص الذين يتابعون تخفيضات متجر panda والذي يهتم بعمل تخفيضات مختلفة على بعض المنتجات التي يبيعها كل أسبوع، فنجد عروض لا تقاوم أقل ما يقال عنها أنها عروض توفيرية مغرية للمستهلك.

عروض بنده اليوم

عروض هذا الأسبوع كانت تحت اسم “العودة للمدارس” فنجد القائمين على الهايبر قاموا بتخفيض سعر كثير من الأشياء المعلبة التي تهم الأطفال مثل:

عطور مخصصة للأطفال من ماركات مختلفة أهمها جونسون سعر العبوة منها فقط 15 ريال سعودي.

أما أنواع الشوكولاتات المختلفة مثل snickers وكذلك twix وغيرها سعر الـ 3 منها فقط 10 ريال سعودي.

بينما الآيس كريم فعليه أيضًا عروض هذا الأسبوع، بأن أصبح سعر العبوتين منه ما يقرب من 15 ريال سعودي.

حلاوة طحينية النخلة بسعر 13,95 ريال بدلًا من سعر 20,95.

برطمان عسل نحل طبيعي بسعر 37,95 ريال بدلًا من 63,95 ريال سعودي.

شبيهة قشطة فرجينتو بسعر 9,95 ريال بدلًا من سعر 19,75 ريال.

شبيهة قشطة فرجينتو بسعر 9,95 ريال بدلًا من سعر 19,75 ريال. زيت زيتون عافية بسعر 17,95 ريال بدلًا من 26,95 ريال سعودي.

2 علبة كريمة طبخ المراعي بسعر 20 ريال بدلًا من سعر 33 ريال.

تخفيضات بنده الأسبوعية

هذا الأسبوع هناك عروض رائعة للغاية تخص المشروبات بعدة أنواع ومختلفة النكهات، وهي كالتالي:

مشروب شعير بريكان 6 عبوات× 250 مل بسعر 12,95 ريال بدلًا من 16,50.

شراب شعير بداويزر زيرو 6 عبوات× 250 مل بسعر 54,95 ريال بدلًا من 71,90 ريال سعودي.

كما أن سعر مشروب شعير موسي 6 عبوات× 250 مل بسعر 16,95 ريال سعودي بدلًا من 21 ريال.

كما أنه في النهاية ذكرنا لحضراتكم أهم عروض بنده لهذا الأسبوع، ويمكننا أن نلاحظ أن بعضها عروضًا لا تفوت بالفعل، وعليها تخفيض جيد للغاية.