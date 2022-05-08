نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده بمناسبة عودة المدارس على جميع السلع لا تفوتها Panda في المقال التالي

مع انتهاء عيد الفطر المبارك، وانتهاء التجمعات والعزائم العائلية والأصدقاء، بدأت ربات البيوت بتجميع ما ينقصهن من متطلبات أساسية للمنزل، ويبحثون عن أفضل الأماكن لشراء هذه المتطلبات بأرخص الأسعار، وسيتم ذلك من خلال بنده لأنه يعد أحد أكبر المحال التجارية المسئولة عن بيع كافة ما تحتاج له الأسرة من ضروريات ورفاهيات وبأقل الأسعار. عروض بنده اليوم سعر سكر الأسرة خشن أو ناعم عشرة كيلو متوسط سعره يكون من عشرين ريال سعودي ويصل حتى الخمس وعشرين ريال سعودي.

سعر خليط الكيك من فوستر كلايكس متوسط سعره يكون من خمسة عشر ريال سعودي ويصل حتى عشرين ريال سعودي.

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سعر زيت دوار الشمس نور متوسط سعره يكون من ثلاثين ريال سعودي ويصل حتى خمس وثلاثين ريال سعودي.

سعر أرز أمريكي أبو بنتين متوسط سعره يكون من خمسة وأربعين ريال سعودي ويصل حتى خمسين ريال سعودي.

أرز بسمتي باب الهند الكلاسيكي متوسط سعره يكون من مئة وخمسة عشر ريال سعودي ويصل حتى مئة وثلاثين ريال سعودي.

سعر زيت جوز الهند باراشوت متوسط سعره يكون من ثلاثين ريال سعودي ويصل حتى خمس وثلاثين ريال سعودي.

أرز صنوايت متوسط سعره يكون من ثلاثين ريال سعودي ويصل حتى خمس وثلاثين ريال سعودي.

سعر زبدة طبيعية المراعي غير مملحة متوسط سعره يكون من عشر ريال سعودي ويصل حتى خمسة عشر ريال سعودي.

علبة جبنة المراعي فيتا متوسط سعره يكون من خمسة عشر ريال سعودي ويصل حتى عشرين ريال سعودي. عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده بمناسبة عودة المدارس على جميع السلع لا تفوتها Panda - ثقفني

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