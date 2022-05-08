طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقه نهائيه فعاله ومجربه بدون أي مجهود أو لمس

إن كثير من ربات البيوت يعانون من وجود البرص أو الوزغ، وخصوصا في فصل الصيف حيث تنتشر الحشرات بشكل أكبر وبشكل سريع، فيتواجد البرص في الأماكن التي تكون مليئة بالمياه، وذلك سواء كانت بركة في المنزل أو حتى في جنينة المنزل أو حول المنزل، حيث تعمل هذه البرك على جذب البرص والحشرات بصفة عامة، لذلك فإن هناك عدة طرق يمكن من خلالها طرد البرص أو الوزغ، وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طرق التخلص من البرص أو الوزغ

لقد تم ابتكار العديد من الطرق وذلك لطرد البرص من البيت، لمساعدة ربة المنزل في العيش في منزلها بسلام، وتساعد هذه الطرق نهائيا في التخلص من البرص أو الوزغ، وسوف نوضح ذلك من خلال النقاط التالية:

حيث أن الشيح من الأعشاب القوية التي تكون ذات رائحة نفاذة.

تقوم ربة المنزل بوضعه بالقرب من الأماكن التي يوجد فيها البرص.

حيث تساعد رائحته القوية علي خروج البرص من المنزل.

الثوم وقشر الثوم لطرد البرص

يمكن لربة المنزل أيضا تقطيع الثوم إلى نصفين ووضعها في الأماكن القريبة من تواجد البرص.

حيث تعمل رائحته على التخلص من البرص نهائيا.

رش المبيدات الحشرية: من الأمور السهلة التي تساعد على التخلص من البرص هي رش المبيدات الحشرية.

يكون ذلك في أماكن تواجد البرص، تساعد هذه المبيدات على اختناقه وموته.

قشر البيض: عند وضع قشر البيض في مكان تواجد البرص فإنه يمنع وجود البرص.

حيث يعتقد البرص عند رؤيه قشر البيض أن هذا القشر هو بيض ثعبان.

ألواح الغراء لطرد البرص

يمكن وضع ألواح الغراء بالقرب من النوافذ والشبابيك.

● حيث تساعد على التخلص من البرص.

● فعندما يدخل المنزل يلتصق بتلك الألواح.

البن لطرد البرص