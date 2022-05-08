عروض جرير على الشاشات واللابتوب jarir بخصم حتى 60% من مكتبات جرير أون لاين jariribookstore

تعد مكتبة جرير من المكتبات المتكاملة التي تواجدت في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية منذ زمن، ولم تعتمد في مبيعاتها على الأدوات المكتبية أو الكتب والروايات فقط بل شملت جميع ما يهتم به الزبائن من أجهزة إلكترونية وإكسسوارات يحتاجونها، وسوف نستعرض أحدث عروض جرير لهذه الفترة.

عروض جرير اليوم

أعلنت جرير في مجلتها الدورية عن عروض تخفيضات تصل حد السبع وخمسين في المئة على الشاشات الكبيرة لتصبح كالآتي:

شاشة هاير بمقاس ثمان وخمسين بوصة تعمل بأحدث الأنظمة الذكية بمتوسط سعر يبدأ من ألف وثمانمئة ريال سعدي وتصل حد الألفين ريال سعودي.

شاشة سامسنوج بمقاس خمس وسبعين بوصة تعمل بأحدث الأنظمة الذكية بمتوسط سعر يبدأ من خمسة وثمانمئة ريال سعدي وتصل حد لاسنة آلاف ريال سعودي.

آبل آيباد برو بشاشة أحد عشر انش، وذاكرة تخزين خمسمئة واثنى عشر جيجا، يكون متوسط سعرها خمسة آلاف ريال سعودي وتصل حد الخمسة آلاف وستمئة ريال سعودي.

لاب توب هواوي، بشاشة خمسة عشر انش، ومساحدة تخزين مئتين وست وخمسين جيجا يكون متوسط سعره الألف وسبعمئة ريال سعودي، ويصل حد الألفين ريال سعودي.

كما أن آبل آيفون ثلاثة عشر بروماكس بسعة الخمسئة اثنى عشر جيجا ولون أخضر زيتوني، يكون متوسط سعره الأربعة آلاف ريال سعودي، ويصل حد الخمسة آلاف ريال سعودي.

آبل ساعة ذكية الإصدار السابع والأخير، يكون متوسط سعره ألفين ريال سعودي، ويصل حد الثلاث آلاف ريال سعودي.

كما أن آبل ساعة ذكية إصدار SE والأخير، يكون متوسط سعره ألف ريال سعودي، ويصل حد ألف وخمسمئة ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير

كما أنه في الفترة الأخيرة قدمت مكتبة جرير موقع إلكتروني من أجل عرض كافة عروضها الدورية وإعلام المستخدمين بكل ما هو متوفر في فرعها كافة من خلاله دون الحاجة إلى بذل الجهد إلى الفرع، كل ما على المستخدم القيام به هو تصفح الموقع واختيار ما يريده.