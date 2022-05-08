عروض بنده تحطيم الأسعار خلال شهر مايو خصومات تصل ل65% ولفترة محدودة

عروض بنده ما زالت مستمرة وتقدم العروض الأسبوعية بمدينة العبور مصر، وأيضًا في السادس من أكتوبر 2022، ولو انتقلت للصفحة الرئيسية لعروض المجلة ستجد عروض متميزة بحق، تقدمها لكم بنده من اليوم وحتى 10 مايو كعروض مخصصة لعيد الفطر.

عروض بنده

مجموعة متنوعة من العروض تتضمن الكثير من الأصناف الغذائية والمنتجات، خاصةً حلوى العيد، حيث:

يمكنك شراء 1ك كعك من أي نوع سواء بدون إضافات أو بالتمر، أو الملبن بسعر 85 جنيه بدلًا من 100 جنيه.

البسكوت بالنشادر بوزن كيلو سيكلفك فقط 75 جنيه بدلًا من 95 جنيه.

اغتنم الفرصة وأحصل على سمن كريستال العبوة ١ك ونصف فقط بسعر 56 جنيه، بعدما كانت تُباع مقابل 60 جنيه.

سكر معلب يارا، فقط مقابل 11 جنيه للكيلو بأفضل سعر.

الدقيق كريستال من أنقى الأنواع فقط ب12 جنيه بدلًا من 13 ونصف.

عروض بنده الويك اند

توليفة ممتازة من أفضل العروض التي تضمن لك حصولك على منتجاتك من كل الأنواع بأفضل الأسعار، وهي بالتفصيل الآتي:

احصل على عبوة نسكافيه 3×1 فقط ب 28 جنيه بدلًا من 34 جنيه.

6 عبوات كل واحدة لتر حليب جهينة كامل الدسم مع توفير 6 جنيه ب100 جنيه بعد 118.5 جنيه.

اشتري 3 عبوات كوكاكولا واستلم الرابعة مجانًا فقط بسعر 27.5، ونفس العرض ساري على مشروبات سبرايت.

لمحبي الشيكولاتة يمكنك الحصول على سنيكرز شيكولاتة 3 قطع بسعر 44 جنيه، مع استلام الرابعة مجانًا، وكل ذلك مع تخفيض في السعر.

١ك أرز من أجود الأنواع من ريحانة فقط بسعر 15 جنيه، بدلًا من 18 جنيه.

تونة صن شاين مقطعة عبوة بحجم 185 جرام فقط ب19 جنيه.

تونة صن شاين مقطعة عبوة بحجم 185 جرام فقط ب19 جنيه. وما زال لدينا المزيد لنقدمه لكم فلا تتردد في المجيء.

مجلة عروض بنده مصر تقدم أفضل تشكيلة من المنتجات، وتمنحك فرصة للشراء بأفضل الأسعار، وما زالت لدينا كثير من العروض فلا تنس زيارتنا في أقرب فرصة.