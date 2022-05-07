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عمر شويل - جدة موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022، والتي يمنح فيها الفائزون جائزة نصف مليون دولار، حلم يراود الملايين حول العالم ممن يرغبون الاشتراك في المسابقة الكبري الحلم 2022 ويتمنون الفوز فيها، حيث يظل باب التسجيل مفتوح لدي الراغبين طوال العام، بعد أن أعلن السحب الأخير في جائزة الحلم الذي استطاع الفوز بها مواطن سوداني يعمل في السعودية مندوب مبيعات فاز بمبلغ 250 ألف دولار + بيت الأحلام في السودان، فيأتي الدور على الجوائز الكبري 500 ألف دولار + بيت الأحلام.

موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022

أعلنت الصفحة الرئيسية لبرنامج الحلم موعد السحب الجديد للفوز بجائزة نصف مليون دولار وذلك يوم 19 مايو 2022، فيما أوضحت عن آلية الدخول في المسابقة على الإنترنت من خلال الولوج إلى رابط مسابقة الحلم 2022، ثم اتباع النقاط التالية:

اختيار الدولة.

اختيار مزود الخدمة.

تسجيل البيانات المطلوبة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتمكن أي شخص حول العالم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال الرسائل القصيرة SMS موضح بداخل الرسالة كلمة من الكلمات التالية (حلم، dream، reve) على الرقم المرادف إلى بلدك وإليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، بعدها يجب عليك الإجابة على السؤال الذي يأتي إليك عبر الرسائل القصيرة.

كما نذكركم أنكم بإمكانكم الاشتراك في الحلم عن طريق الموقع الرسمي للحلم، ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم، كما يمكنكم الاشتراك عن طريق تطبيق الحلم المتاح في متجر جوجل بلاي ومتجر ابل ستور.

أسرار الفوز في مسابقة الحلم 2022

يجب علي الراغبون في الفوز بمسابقة الحلم أن يقوم بالاشتراك في مسابقة الحلم بالطرق الصحيحة أما من خلال تطبيق الحلم أو عن طريق إرسال رسالة قصيرة كلمة حلم أو reve، dream، الإجابة على سؤال برنامج الحلم، في حالة الإجابة بشكل صحيح، ستكون متاح للدخول في السحب الجديد لجوائز مسابقة الحلم، أما في حالة الفوز قد يستغرق الأمر ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر لاستلام جائزة مسابقة الحلم 2022، ونذكركم أن السن المتاح التسجيل في مسابقة الحلم يجب أن يزيد عن 18 عام.

إلى هنا وصلنا لختام شرح موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2022 وسر الفوز بنصف مليون دولار.