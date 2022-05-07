معجزة.. سيدة تقوم بمسح المنزل بالخل والملح يومياً لو عرفتم السر لفعلتم مثلها

يعتبر الخل والملح من المكونات المهمة التي تدخل في العديد من المنظفات والوصفات المهمة حيث يعتبر كل منهما غني بالمواد الحامضية التي تساعد في التخلص من البقع الموجودة في المنزل والحمامات وبلاط السيراميك والفواصل التي بينهم حيث تبحث الكثير من السيدات وربات المنازل عن استعمال منظفات بدون أي اضرار جانبية وتسعى لشراء مستحضرات التنظيف غالية الثمن ولكن هناك العديد من الطرق والمكونات السهلة التي تساعد على التنظيف من أهمها الخل والملح وسوف نتناول هذا بالتفصيل خلال السطور الآتية بأقل المقادير وأبسط المكونات سوف نوضحها خلال تلك السطور.

طريقة تحضير الملح والخل

يعتبر كل من الملح والخل من المكونات الحامضية التي تساعد على النظافة وسوف نتناول طريقة تحضيرهما خلال تلك السطور

المكونات

نصف كوب من الملح.

نصف كوب من الخل.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

ماء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع نصف كوب الخل في إناء واسع.

نضيف الملح مع الخل مع التقليب.

نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم إلى تلك المكونات مع التقليب الجيد.

نضيف جميع المكونات بعد خلطها في إناء المسح.

نضع كمية الماء المراد المسح بها مع التقليب.

بعد الكنس والتنظيف نقوم بمسح المنزل بتلك المكونات.

وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة بدون الحاجة إلى أي مساحيق تنظيف.

أهمية الملح والخل

للملح والخل فوائد لا تعد ولا تحصى سوف نوضح أبرزها خلال تلك السطور