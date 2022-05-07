نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا dvprogram ونشر نتيجة اللوتري lottery usa 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم الإعلان عن نتائج الهجرة العشوائية إلى أمريكا والتي تتم من خلال القرعة التي تكون غير مشروطة، وحسب عملية السحب يتم اختيار الفائزين والذين سوف يتم منحهم تأشيرة إقامة مدى الحياة داخل الأراضي الأمريكية، ويتم إجراء تلك القرعة بشكل سنوي ويقدم خلالها الكثيرين من مختلف دول العالم، ومن بينهم نسبة كبيرة من الدول العربية، ولذلك سوف نستعرض معكم كل ما يخص اللوتري 2023 والإعلان عن نتائجها.

نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية بالإشراف على عملية إجراء القرعة لاختيار الفائزين ممن سبق لهم التسجيل، حيث قامت بفتح التسجيل بداية من شهر أكتوبر بعام 2021 وتم غلق التسجيل في شهر نوفمبر من العام نفسه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القرعة خلال ساعات قليلة من اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022، ومن سوف يفوز سوف يسمح له بالسفر والإقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية بداية من شهر يناير 2023 وفقا لما تم الإعلان عنه من الوزارة.

وما يميز برنامج الهجرة العشوائية عدة أمور أولها أن الاختيار يكون من خلال القرعة ولذلك لا يوجد أفضلية لشخص على أخر، بالإضافة إلى تنويع الدول التي يتم قبول المهاجرين منها، وأخيرا أن التقديم بها مجاني ومن خلال إجراءات إلكترونية سهلة للغاية، فلا يشترط سوى أن يكون المتقدم حامل لجواز سفر ساري وأن يكون أكبر من 18 عام، وحاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري 2023

وبعد أن تم الإعلان عن أن نتائج اللوتري سوف تظهر اليوم من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لذلك وشهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن طريقة معرفة النتيجة ولذلك نعرض لكم الخطوات التي سوف تجعلكم تستعلمون بكل سهولة، وهي كالتالي:

الدخول على موقع موقع وزارة الخارجية الأمريكية

الضغط علي “check status”.

ثم الضغط علي “continue”.

إدخال الرقم التأكيدي الذي حصلت عليه بعد عملية التسجيل.

كتابة الاسم وتاريخ الميلاد.

إدخال رمز التحقق.

الضغط علي “submit”.

وبذلك يظهر أمامك على الشاشة النتيجة الخاصة بك سواء بأنه تم قبولك أم لم يحالفك الحظ ويمكنك التقديم في العام المقبل في حالة لم يتم قبولك خلال هذا العام.