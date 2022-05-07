نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسجيل البيانات في مسابقة الحلم والتفعيل لدخول السحب الجديد 500.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان اسم “عبدالله عثمان الحاج” فائزًا بجائزة بيت بقيمة 250,000$، بدأ الكثير في البحث عن كيفية تسجيل البيانات في مسابقة الحلم لدخول السحب على جائزة الـ 500000 دولار، لاسميا وأن هناك العديد من الأشخاص في جميع البلاد العربية يحلمون بتحقيق حلمهم من خلال الفور بجائزة مسابقة الحلم والحصول على النصف مليون دولار عبر برنامج الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وازدادت عمليات البحث مؤخرًا حول كيفية التسجيل في المسابقة، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

تسجيل البيانات في مسابقة الحلم

يمكنك الآن تسجيل البيانات في مسابقة الحلم بكل سهولة من خلال الدخول على الإنترنت للموقع الرسمي لبرنامج مسابقة الحلم، بإتباع الخطوات التالية:

عليك أولاً الدخول على الموقع الرسمي مسابقة الحلم .

. ثم تحديد كود الدولة الموجود به المتسابق الذي يرغب في الاشتراك.

ثم كتابة رقم الهاتف بعد كود الدولة.

الضغط على كلمة “اشترك الآن”.

حدد “مزود الخدمة في بلدك”.

مع العلم أنه عندما يتم تحديد البلد سيصل إلى الرقم الخاص بك رسالة تحتوي على كلمة “حلم”، وتبلغ قيمة الرسالة حوالي 1 دولار.

انتظروا جائزة بقيمة نصف مليون دولار في السحب القادم من الحلم @Dream_MBC#MBC1 pic.twitter.com/N3G36XVFnm — MBC1 (@mbc1) انتظروا جائزة بقيمة نصف مليون دولار في السحب القادم من الحلم @Dream_MBC#MBC1 pic.twitter.com/N3G36XVFnm — MBC1 (@mbc1) May 5, 2022

الاشتراك في مسابقة الحلم عبر التطبيق

تتيح لقناة mbc المشاركة بالإضافة إلى تسجيل البيانات في مسابقة الحلم بواسطة تطبيقها على الهواتف، وذلك باتباع الخطوات البسيطة للاشتراك في المسابقة عبر تطبيق الحلم:

تحميل تطبيق الحلم للهاتف من خلال متجر Google Play لنظام للاندرويد أو متجر Apple لأجهزة الآيفون. ثم التسجيل عن طريق كتابة البيانات الخاصة بالمشترك والتأكد من صحتها. سيحصل المستخدمون على عملات ذهبية رقمية من خلال التطبيق. وهنا يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التطبيق.

مع العلم أنه عند الدخول في المسابقة سيتلقى المشاركون رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل المشاركة ورسالة أخرى بالأسئلة والإجابات المحتملة، كما يمكنك إرسال رسالة عبر رابط الفيديو مع السؤال، مع ضرورة الإجابة على الأسئلة عن طريق إرسال رسالة قصيرة والإجابة عليها بصورة صحيحة على الكود القصير المقابل لبلد المشترك.