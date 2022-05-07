شوف عروض التجهيزات المنزلية والإلكترونيات من لولو ماركت lulu hypermarket

تستطيع الحصول على ما تحتاج إليه من الأجهزة الكهربية المنزلية المختلفة ضمن عروض لولو ماركت على التجهيزات المنزلية والإلكترونيات، حيث يعرض هايبر لولو غسالات، ثلاجات، أجهزة التكييف والمكانس الكهربية بالإضافة إلى أواني الطهي وأدوات المائدة بخصومات كبيرة، وأسعار تنافسية تمنح العملاء فرصاً عديدة للتوفير، وشراء جميع مقاضيهم بأسعار أقل، وأيضاً تتضمن عروض هذا الأسبوع تخفيضات على منتجات أيكون وأجهزة تجفيف الشعر وماكينات الحلاقة والساعات، وفيما يلي نوضح بعض الأصناف المعروضة في مجلة عروض لولو.

لولو ماركت

يعرض هايبر لولو باقة مميزة من الأجهزة المنزلية الكهربية المختلفة من تصنيع شركة أيكون للإلكترونيات والتجهيزات المنزلية بأسعار مخفضة، ومن بين المنتجات المعروضة ما يلي:

اشتري غلاية كهربائية أيكون سعة 1.8 لتر مقابل 49 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي بخصم أربعين ريال.

احصل على جهاز عرض متنوع من تصنيع ايكون بسعر 149 ريال بدلاً من 219 ريال ووفر مبلغ سبعين ريال سعودي.

قومي بتسخين وطهي الوجبات المختلفة بكفاءة عالية باستخدام فرن أيكون الكهربائي سعة 35 لتر، حيث يعرض بسعر 319 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم ثمانين ريال.

قلاية بدون زيت سعة 2.5 لتر لقلي الأطعمة بطريقة صحية تساعد على تقليل الكوليسترول في الطعام، يمكنك شراؤها مقابل 139 ريال بدلاً من 249 ريال وتوفير مبلغ مائة وعشرة ريال سعودي.

هايبر لولو

مكنسة يوفي كهربائية ذكية روبوت احصل عليها بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 1059 ريال، ووفر مبلغ 360 ريال.

خلاط باناسونيك مع مطحنة بموتور يعمل بقوة 550 واط، وفر 130 ريال واشتريه ضمن عروض لولو مقابل 459 ريال بدلا من 589 ريال.

احصل على خصم بقيمة 80 ريال عند شراء ماجيك بولين خلاط 11 قطعة 400 وات، مقابل 149 ريال بدلا من 229 ريال سعودي.

بسعر 499 ريال فقط بدلاً من 549 ريال يمكنك شراء ماكينة براذر للخياطة، لحياكة العديد من الملابس للكبار والصغار.

اشتري مكيف شباك دورا 2 طن بارد مقابل 1449 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي، واحصل على خصم بقيمة 250 ريال.

مكيف نيكاي سبليت 1.5 طن بارد فقط احصل عليه بخصم 400 ريال، حيث يمكنك شراؤه مقابل 2099 ريال بدلا من 2499 ريال.

عروض لولو

طقم أواني طهي مكون من 8 قطع ماركة برستيج غير لاصق للطعام احصل عليه بخصم 160 ريال مقابل 159 ريال بدلاً من 319 ريال سعودي.