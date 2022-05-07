نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي وإعلان نتائج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV lottery green card في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين في الدول العربية المختلفة الإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي والتي سوف يتم إعلانها خلال الساعات القادمة من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك للإعلان عن المقبولين في نتائج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والتي يتقدم عليها سنويا الكثير من المواطنين في الدول المختلفة، وأعلنت الوزارة بأن جميع النتائج سوف تكون متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم والذي تم التسجيل عليه وذلك لكي يتمكن الجميع من معرفة ما إذا كان قد تم قبوله أم لا.

موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي

ويقوم بالتسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا عدد كبير من مختلف الدول العربية والأوروبية والأفريقية، حيث يتم فتح التسجيل سنويا بداية من يوم الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، ويكون التسجيل فيها من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، حيث يتم ملئ استمارة البيانات الإلكترونية وإرفاق الصورة الشخصية معها، ويتم بعد ذلك إجراء قرعة بشكل عشوائي والإعلان عن المقبولين والذين يحصلون على “green card” والذي يمنحهم إقامة مدى الحياة داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القرعة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 7 مايو عبر الموقع الإلكتروني الذي نعلنه لكم، كما سيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله أثناء التسجيل سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا

وتقوم الحكومة الأمريكية بإجراء تلك القرعة بشكل عشوائي في كل عام، ويتم الاختيار من جميع الدول التي تم وضعها ضمن قائمة الهجرة، حيث يمنح في كل عام عدد 50 ألف تأشيرة هجرة، كما أن ذلك يتم بشكل مجاني من خلال الموقع الإلكتروني، وتعمل الولايات المتحدة على التنويع العرقي داخلها وعدم الاقتصار على قبول الهجرة من قارة معينة أو عرق محدد، وقامت الحكومة بتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يتم قبول طلبه وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم حامل لجواز سفر ساري.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

أن يكون محل ولادته في بلد مسموح لها بالهجرة (جميع الدول العربية مسموح لها)

‏تقديم صورة شخصية حديثة.

‏توضيح الحالة الاجتماعية أثناء التسجيل.

تقديم معلومات صحيحة حتى لا يتم رفض المتقدم.

خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

ولكي يتم الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة يجب القيام بالخطوات التالية: