نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت والسر في الفوز بجائزة الحلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت من أسهل طرق الاشتراك في المسابقة، التي تعد من أشهر برامج المسابقات التي تعرض علي قناة mbc وهي من المسابقات السهلة والبسيطة التي تعتمد في الأساس على الحظ لا تجد صعوبة في الاشتراك، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢، وأرقام الاشتراك في المسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت

يتساءل الكثيرون من حول العالم عن الآلية التي من خلالها يتمكن الشخص الاشتراك في مسابقة الحلم، تلك المسابقة الكبرى التي تقدم جوائز أشبه بالأحلام لذلك سميت مسابقة الحلم، فتبدأ الجوائز بالتدريج من ربع مليون دولار ثم نصف مليون دولار ثم مليون دولار إلي أن تصل في النهاية إلى 3.5 مليون دولار.



يقدم مسابقة الحلم الإعلامي الكبير مصطفي الأغا على قناة mbc، حيث تلقي المسابقة إعجاب كبير من الجميع حول العالم نظرا لسهولة الاشتراك في مسابقة الحلم، سواء من خلال الرسائل أو من خلال الإنترنت كالتالي:

الدخول على رابط مسابقة الحلم 2022 (mydream.mbc.net).



اختيار الحالة.

تسجيل رقم الهاتف واختار الدولة.

الضغط على كلمة اشتراك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

حدد القائمون على مسابقة الحلم مجموعة بسيطة من الشروط والأحكام للراغبين في الاشتراك بنجاح في مسابقة الحلم تتضمن هذه الشروط التالي:

إرسال الرسائل القصيرة التي ترغب من خلالها الاشتراك من جوالك الخاص.

يجب أن تحتوي رسالة الاشتراك على كلمة حلم.

إرسال رسالة الاشتراك على الرقم المرادف إلى بلدك.

الإجابة على تساؤلات المسابقة.

أن لا تتوفر أي قرابة بين المشترك والعاملين في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

مصر 95458.

95450. السعودية الإمارات سوريا الكويت

اليمن البحرين عمان العراق 2266.

2180.

2770. فلسطين 1625.

6144.

الأردن المغرب تونس الرقم الدولي 008821622775627.

008821622778021.

008821610109.

رابط مسابقة الحلم ٢٠٢٢

متاح للأشخاص الذين يرغبون في الاشتراك في مسابقة الحلم الدخول على رابط مسابقة الحلم والاشتراك بدون الاحتياج إلي إرسال رسالة نصية أو الاتصال برقم مسابقة الحلم بحيث يتم الدخول من خلال موقع Dream الخاص بقناة mbc من خلال هذا الرابط my Dream.MBC.Net.

السر في الفوز في مسابقة الحلم

بعد الدخول على موقع مسابقة الحلم يعرض عليك بعدها قائمة تطرح فيها بعد الأسئلة مثل نوع المشاركة يوميا أو أسبوعيا والجنس، بعد قيامك بالإجابة علي جميع الأسئلة المعروضة عليك قد يتم دخولك مسابقة الحلم، في هدة الحالة قد تكون انت مؤهل لسحب أحلامك ويمكنك مشاركة الصفحة مع الأهل و الأصدقاء.