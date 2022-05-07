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وصفات سهلة تخلصك من شيب الشعر، يعاني الكثير من السيدات والرجال من شيب الشعر الناتج عن تقدم السن أو ناتج عن طريق الوراثة فنجد أشخاص صغيرة في السن ونجد أن شعرهم قد طاله الشيب أو ناتج عن حالة مرضية وهي تكون بسبب نقص حاد في مادة الملامين المسؤولة عن لون الشعر وأيضا نقص في المعادن والفيتامينات التي تغذي الشعر، واليوم سنقدم لكم عدة وصفات مجربة وفعالة للتخلص من شيب الشعر نهائيا وتعمل على تغذية الشعر وإعادة حيويته بطرق طبيعية وفعالة. مكونات وصفة التخلص من الشيب بإستخدام البيض: بيضة واحدة.

عصير ليمونة كاملة.

2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. طريقة تحضير وصفة التخلص من الشيب بإستخدام البيض: في وعاء صغير نضع البيضة ونقوم بخفقها جيدا بواسطة الشوكة.

نضيف إلى البيضة عصير الليمون الطازج ونقوم بمزجهم جيدا.

ثم نضيف إليهم القهوة سريعة الذوبان ونقلب جيدا حتى تمتزج كل المكونات.

نضع الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعل بالشامبو.

يتم تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وستلاحظون الفرق من أول إستعمال للوصفة. مكونات وصفة التخلص من الشيب بإستخدام البذنجان: كمية من قشور البذنجان.

عصير نصف ليمونة طازجة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من حنة الشعر الفاتحة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من خل التفاح. طريقة وصفة التخلص من الشيب بإستخدام البذنجان: في إناء نضع قشور البذنجان ونضيف عليه كوب من الماء وعصير نصف ليمونة.

نأخذ ماء البذنجان بعد الغليان ونضيف إليه حنة الشعر الفاتحة.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الكاكاو وملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

نقوم بخلط كل المكونات جيدا ثم نضيف إليهم صفار بيضة ونخلط المكونات جيدا.

نقوم بإضافة خل التفاح لتثبيت اللون جيدا ونخفق كل المكونات جيدا.

نقوم بتمشيط الشعر جيدا ثم نوزع الوصفة على الشعر جيدا من الجذور ونلف الشعر ونغطيه لمدة ساعة كاملة.

نقوم بغسيل الشعر بماء دافي وبلسم وسوف تلاحظين إختفاء كامل للشيب. عمر شويل - جدة وصفات سهلة تخلصك من شيب الشعر في ثواني بمكونات فعالة - ثقفني

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