تردد قنوات الأطفال 2022 على النايل سات

مجال حديثنا اليوم حول توضيح ترددات قنوات الأطفال 2022 الأكثر شهرة يرفقها لكم موقعنا المتميز من خلال التحديثات الخاصة بترددات قنوات الأطفال، والتي يبحث الكثير عنها الأطفال والكبار، بشكل خاص لأن محتواها متميز ومتنوع، ومن أهم هذه القنوات قناة طيور الجنة، قناة رنة وتنة، وقناة توم وجيري، وقناة بطوط وقناة ميكي، وجميعها تقدم محتوى يناسب الأطفال في مختلف الأعمار.

تردد قنوات الأطفال 2022

بعد أن طرأ عدة تعديلات على تردد بعض القنوات المتخصصة في تقديم محتوى للأطفال تزايد البحث عن قنوات الأطفال المختلفة ومعرفة التردد الخاص بها، وذلك من أجل القيام بتثبيتها والاستمتاع بمشاهدة محتواها، والذي يجذب الكبار قبل الأطفال، وهناك قنوات متعددة مثل قناة طيور الجنة، قناة كراميش، قناة ميكي، وكذلك قناة طيور بيبي، وقناة سمسم، وأيضًا قناة كرتون نتورك.

كذلك القناة المتميزة mbc3، وقناة ماجد، ومودي كيدز، قناة ميكي كيدز، قناة أطفال ومواهب، وقناة دودو كيدز الجديدة، وكذلك قناة كوجي، وجميعها قنوات تبث محتواها للأطفال من خلال البرامج والأغاني والأفلام الكرتونية التعليمية لإفادة الطفل وإيصال الفكرة في شكل افلام كرتونية، وصور متحركة لتجسيد المعلومة بشكل يسهل على الطفل تلقيه وفهمه، وفيما يلي تردد أبرز القنوات كالتالي:

تردد قناة بطوط الجديد

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة تنه ورنة 2022

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي 2022

التردد: 11528.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد الجديد 2022

التردد: 12221.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كرتون نتورك الجديد