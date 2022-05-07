شوف أقوي عروض عيد الفطر المبارك من أسواق عبد الله العثيم على البقالة

عروض أسواق عبد الله العثيم الأسبوعية مازالت مستمرة على جميع أحتياجاتكم المنزلية الضرورية وبمناسبة عيد الفطر المبارك يتوافر أضخم العروض الشهرية بالمجلة الأسبوعية التي تبدأ كل يوم أربعاء من كل أسبوع أستمتعوا باانجول بأقرب فرع لديكم وأحصلوا على طلباتكم وأستفادوا بأقل الأسعار وأقوى التخفيضات الجبارة سواء كانت على السلع التموينية والغذائية والبقالة واللحوم الطازجة، والخضروات والفواكه التي تصل لكم يومياً طازجة من الحقول.

أقوي عروض عيد الفطر المبارك من أسواق عبد الله العثيم على البقالة

ويتوافر أيضاً بالعرض الأسبوعي أجود أنواع التمور المشكلة الشهية، يوجد أيضاً تشكيلة متنوعة من المكسرات والتالي والتوابل المتنوعة، أشتري مرة أخرى كحك العيد المشكل الذي يعشق تناوله كل أفراد أسرتك وخصوصاً أنتي سيدتي، العرض متوفر لمدة أسبوع بجميع الفروع أو حتى نفاذ الكمية.

عروض قوية مميزة على السلع الأساسية الأستهلاكية من أسواق عبد الله العثيم

علبة شوكولاتة جالكسي جواهر بوزن 650 جرام، أحصل على خصم 15% عند الشراء ومتاح لكل عميل شراء 3 حبة، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 63.75 ريال.

متاح لكل عميل شراء 2 علبة من شوكولاتة نوتيلا بوزن 825 جرام، بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال.

شوكولاتة كادبوري تقدم لعملائها علبه من الشوكولاتة المشكلة، بوزن 500 جرام، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال.

جديد بقوة بديلة للمبيض، صابون صحون من فيري بلس برائحة الليمون، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

متاح 3 كيس فقط لكل عميل صابون تايد بودرة مركز للملابس، بسعر 37.50 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

عروض اللحوم الطازجة والبقالة التمونية

لحم عجل بلدي طازج بدون ععظم، سعر الكيلو 55.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم طازج بسعر، 42.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم طازج، بسعر 44.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم طازج بسعر 32.95 ريال.

جبنة دومتي دبل كريم، بسعر 16.50 ريال.

جبن تشيزا لاند بحبة البركة، سعر الكيلو 20.95 ريال.

زيتون مصري أخضر سعر الكيلو 14.50 ريال.

طرشي بوليف خضار مشكل، سعر الكيلو 9.50 ريال.

مربي تين شاهي سعر الكيلو 15.95 زبال.

أجود أنواع التمور المشكلة