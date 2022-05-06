شوف تخفيضات لولو على السلع الغذائية بخصومات مذهلة

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لولو هايبر ماركت في هذا الأسبوع يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات وبأسعار تنافسية، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجاتك المنزلية بأسعار خيالية، وفي هذا الأسبوع قدم لولو هايبر أقوى الخصومات على شاشات التلفاز بجميع المقاسات المختلفة، وأواني الطهي ذات الجودة العالية والأجهزة الكهربائية، ومنتجات التنظيف، كل ذلك وأكثر حيث يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، والأسماك الطازجة، ومنتجات الألبان بأسعار تنافسية، ويمكنك التعرف على المزيد من العروض عند زيارة لولو هايبر ماركت. تخفيضات لولو كبسة لحم سعر الكيلو 39.90 ريال سعودي بدلاً من 46.20 ريال استمتع بالطعم اللذيذ للكبسة ووفر 6.30 ريال.

وجبة أرز مقلي بالدجاج سعر الكيلو داخل العرض 18.90 ريال بدلاً من 28.50 ريال قبل الخصم يستفيد العميل بخصم 9.60 ريال.

بسعر 12.90 ريال فقط تستطيع شراء وجبة كومبو من دجاج تندوري بدلاً من 17.35 ريال بخصم 4.45 ريال سعودي. هايبر لولو كيك شوكولاتة شرائح سعر الخمس حبات 7.90 ريال بدلاً من 11.55 ريال بخصم 3.65 ريال.

احصل على خصم 16 ريال عند طلب زبيب أخضر سعر الكيلو 19.90 ريال بدلاً من 35.90 ريال.

اشتري كيلو من الجوز مقابل 36.90 ريال فقط بدلاً من 60 ريال بخصم 23.10 ريال.

وفر 7.10 ريالات عند شراء بسبوسة سادة وزن كيلو جرام مقابل 14.90 ريال بدلاً من 22 ريال.

فستق خام أمريكي وزن كيلو بسعر 49.90 ريال بدلاً من 59.90 ريال مع خصم نقدي عشرة ريالات.

حبوب القهوة لقمتي وزن الكيس 5 كيلو جرام مقابل 124.90 ريال بدلاً من 149.50 ريال بخصم 24.60 ريال.

كاجو محمص مع قشره سعر الكيلو 55.90 ريال بدلاً من 76 ريال يحصل المشتري على خصم 20.10 ريال سعودي عند الشراء. لولو هايبر ماركت الرمان من الفواكه المذكورة في القرآن الكريم فهو من فاكهة الجنة ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية للصحة العامة كما يتميز بطعمه اللذيذ، يمكنك شراء كيلو من الرمان الأحمر الهندي مقابل 12.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال والحصول على خصم بقيمة 7 ريال سعودي.

البطيخ المصري من أنواع البطيخ المميزة سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

وفر خمسة ريالات عند شراء باذنجان (شوكة) سعودي سعر الكيلو 2.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

بخصم 6.5 ريال احصل على كيلو من العنب الأحمر جنوب افريقيا بسعر 13.45 ريال للكيلو بدلاً من 19.95 ريال.

برتقال فالنسيا مصري سعر الكيلو 2.65 ريال بدلاً من 4.95 ريال. عروض الأسماك من لولو روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 20.90 ريال بدلاً من 26.95 ريال. سمك سلفر بارا سعر الكيلو 6.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال. عمر شويل - جدة تخفيضات لولو على السلع الغذائية بخصومات مذهلة - ثقفني

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