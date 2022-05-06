شوف عروض لولو ماركت lulu market على السلع الغذائية

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لولو هايبر ماركت يقدم أقوى الخصومات في هذا الأسبوع حيث يمكنك النظر على قائمة مايو للتوفير والحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجاتك المنزلية بأسعار تنافسية ومخفضة، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر أقوى التخفيضات على المنتجات الغذائية من الزيوت، والأرز، واللحوم الطازجة، والفاكهة الطازجة، والأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، كما يمكنك الحصول منتجات التنظيف، وشاشات التلفاز بمقاسات المختلفة، وهواتف المحمول الذكية، والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة لولو هايبر. عروض لولو ماركت يو إس صلصة جبنة شيدر كريمية إنتاج أمريكي سعر الحبة 15.5 ريال بدلاً من 19.5 ريال بخصم 4 ريالات.

هيرز منتفخات الذرة بنكهة الجبن والهلابينو 28 جرام 3 حبات مقابل 7.90 ريال بدلاً من 9.90 ريال.

احصل على بيرناكي شرائح لحم الديك الرومي المدخنة للفطور إنتاج بولندي وزن الحبة 336 جرام مقابل 26.90 ريال بدلاً من 30.95 ريال سعودي.

كوينزبري فواكه ومكسرات البندق مغطاة بالشوكولاتة الحليب وزن 50 جرام سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

فااش زيت جوز الهند سعة لتر بسعر 20 ريال بدلاً من 22.5 ريال.

هيرب هيفن زعفرات 1 جرام مقابل 20 ريال بدلاً من 29.5 ريال بخصم 9.5 ريال إنتاح هندي. هايبر لولو مانيلا بامبي أصابع الجبنة 250 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال بخصم 3 ريالات فقط. احصل على كولونيا أطفال بامبيني 125 مل متنوع مقابل 9.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من 11.95 ريال.

جاك ان جيل بياتوس بطاطس بالكريمة الحامضة والبصل وزن 85 جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 6 ريالات.

مياه أكوافينا معدنية ربطة تحتوي على 6 حبات سعة الحبة لتر ونصف مقابل 5.95 ريال فقط بدلاً من 7.5 ريال.

التاج قشطة الأصلية وزن الحبة 155 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

العائلة أرز أبيض بسمتي هندي وزن عشرة كيلو جرامات مقابل 64.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال، يحصل المشتري على خصم 22.80 ريال سعودي. لولو شوكولاتة كواليتي ستريت المميزة وزن العلبة 850 جرام بسعر 54.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال بخصم 25 ريال.

نستلة كرات الحبوب بالشوكولاتة وزن 375 جرام مقابل 18.95 ريال بدلاً من 23.5 ريال بخصم 4.55 ريال.

كاتش مي لحم تونا خفيف في زيت دوار الشمس وزن 160 جرام مقابل 3.95 ريال بدلاً من 4.25 ريال.

أبو قوس حليب مبخر الأصلي 170 جرام × 6 حبات بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال بخصم 2.55 ريال.

حليب ندى طويل الصلاحية كامل الدسم أو قليل الدسم العبوة سعة لتر يحتوي الكرتون على 12 عبوة بسعر 49.95 ريال بدلاً من 60 ريال بخصم نقدي 10.05 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت lulu market على السلع الغذائية - ثقفني

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