نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الترويجية الجديدة من لولو ماركت في المقال التالي

يقدم لولو هايبر ماركت أقوى الخصومات على على جميع منتجاته والتي نالت ثقة عملائه بسبب ما يقدمه من جودة عالية على جميع منتجاته كما يقدم لولو هايبر أقوى العروض والخصومات اليومية والأسبوعية، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر خصومات على منتجاته بأسعار تنافسية حيث يمكنك الحصول على الفاكهة الطازجة، واللحوم الطازجة، والأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، والكثير من العروض الأخرى حيث يمكنك الحصول على هواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز، وأواني الطهي، ومنتجات العناية الشخصية، والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة لولو هايبر ماركت. عروض لولو اشتري حبة من شامبو صانسيلك 700 مل مقابل 15.75 ريال بدلاً من 27.45 ريال سعودي.

احصل على خصم 9.05 ريال عند شراء إشانتور بودرة معطرة 250 جرام 3 + 1 مقابل 28.90 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

دوف صابون قوالب الجمال أبيض/ وردي 135 جرام 4 قوالب بسعر 16.90 ريال بدلاً من 26.35 ريال بخصم 9.45 ريال.

جلو أند لفلي كريم ملتي فيتامين إشراقة الفيتامينات 80 جرام مقابل 12.90 ريال بدلاً من 19.95 ريال بخصم 7.05 ريال.

عرض على دابر أملا زيت الشعر 500 مل أو شامبو 700 مل مقابل 10.90 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال.

احصل على كريم دوف مركز أو كريم الجمال 250 مل بسعر 9.90 ريال بدلاً من 17.55 ريال سعودي بخصم 7.65 ريال.

كولجيت معجون الأسنان عادي 120 جرام أو نعناع اضافي 120 جرام 2 عبوة مقابل 8.90 ريال بدلاً من 13.50 ريال. هايبر لولو اتيرنال لاف عطر للرجال والنساء 50 مل متنوع مقابل 32.90 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال للحبة.

انشانتور لوشن لليدين والجسم سعة 500 مل مقابل 13.90 ريال بدلاً من 24.25 ريال يحصل المشتري على خصم بقيمة 10.35 ريال.

احصل على خصم 6.90 ريال عند شرائك لوكس غسول لليدين 500 مل مقابل 13.45 ريال بدلاً من 20.35 ريال.

دابر هيربولين جلي بتروليوم مع ألوفيرا 425 مل بالإضافة إلى 115 مل بسعر 8.90 ريال بدلاً من 14.25 ريال سعودي للحبة بخصم 5.35 ريال.

وتستمر عروض هايبر لولو ماركت على المنظفات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة والجسم للكبار والأطفال بأقل الأسعار.

حيث يمكنك شراء مسحوق غسيل اريال وزن 2 كيلو ونصف أو مضاد للبكتيريا وزن 2.25 كيلو مقابل 24.95 ريال بدلاً من 46.5 ريال سعودي.

فيري سائل غسيل الصحون مقابل 14.95 ريال للحبة بدلاً من 23.75 ريال عمر شويل - جدة عروض لولو الترويجية الجديدة من لولو ماركت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو الترويجية الجديدة من لولو ماركت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.