شوف عروض لولو هايبر ماركت الجديدة على مقاضي البقالة

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يقدم لولو هايبر ماركت أقوى الخصومات في هذا الأسبوع على العديد من منتجاته المتميزة والتي نالت إعجاب وثقة الكثير من عملائه، وفي هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر أقوى الخصومات على المنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، والأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، كما يمكنك الحصول على أواني الطهي، والأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز بمقاسات مختلفة كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على المزيد من العروض عند زيارة لولو هايبر ماركت. لولو هايبر ماركت احصل على كيسين من مالاباريكوس تابيوكا مجمد وزن 700 جرام مقابل 5.90 ريال سعودي بدلاً من 9.90 ريال.

اشتري طيبات فطيرة سادة 5 قطع × 2 بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.80 ريال.

سبارا برجر بقري 20 قطعة وزن كيلو جرام مقابل 18.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال سعودي.

وفر مع عروض لولو واحصل على الفرسان جبن موزاريلا مبشورة وزن نصف كيلو جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 26.35 ريال بخصم قدره 14.40 ريال للحبة.

جولدن براون كوكيز براونيز شوكولاتة وزن 300 جرام مقابل 32.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال. عروض لولو جبنة كريم نادك أو جبنة شيدر وزن 500 جرام احصل على عبوتين مقابل 17.5 ريال بدلاً من 23.95 ريال بخصم 6.45 ريال.

احصل على خصم سبعة عشر ريالاً عند شراء أمريكانا فيليه سمك السلمون وزن 462 جرام، مقابل 48.95 ريال بدلاً من 65.95 ريال.

الكبير قطع لحم مجمد بدون عظم 2 رطل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 23.05 ريال بخصم نقدي 9.10 ريال.

عصير الصافي سعة العبوة لتر ونصف مقابل 8.95 ريال بدلاً من 11 ريال بخصم 2.05 ريال.

فيلادلفيا جبنة قابلة للدهن الأصلية وزن 180 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال بخصم 5 ريالات. هايبر لولو كيلو من لحم كتف بقري باكستاني مقابل 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال.

احصل على خصم 11.05 ريال بسعر 35.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

اشتري ستيك لحم بقري نيوزيلاندي بسعر 49.90 ريال للكيلو بدلاً من 59.95 ريال وبخصم نقدي 10.05 ريالات.

استمتع بالطعم المميز للحم الضأن الأثيوبي ووفر 7 ريالات في الكيلو بشراء الكيلو مقابل 39.90 ريال بدلاً من 46.90 ريال. تخفيضات لولو حلاوة حلواني سادة حلاوة الخروف سعر الكيلو 12.90 ريال بدلاً من 20 ريال بخصم 7.10 ريال سعودي.

زيتون أخضر سادة مصري سعر الكيلو 14.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

النعمة كرات ديك رومي سعر الكيلو 54.90 ريال بدلاً من 79.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الجديدة على مقاضي البقالة - ثقفني

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