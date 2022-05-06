شوف تخفيضات كبرى من لولو هايبر ماركت على جميع المنتجات

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أقوى العروض والخصومات من لولو هايبر ماركت حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجات شهر مايو، حيث يقدم لولو هايبر أقوى الخصومات على منتجاته التي نالت ثقة الكثير من عملائه بسبب ما يقدمه من منتجات ذات جودة عالية والكثير من العروض والخصومات التي يقدمها بصورة يومية وأسبوعية، وفي هذا الأسبوع يمكنك الحصول على هواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز، وأواني الطهي، واللحوم الطازجة، ومنتجات الألبان والكثير من العروض الأخرى في بروشور العروض، وتكون العروض سارية من يوم 5 مايو إلى يوم 10 مايو. لولو هايبر ماركت نستلة كيت كات شوكولاتة 2 أصابع 17.7 جرام (36 + 6) بسعر 34.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال بخصم 7 ريالات.

حلواني طحينة فاخرة عبوة نصف كيلو جرام مقابل 16.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم 8 ريال.

حلاوة سادة حلواني وزن نصف كيلو جرام مقابل 14.95 ريال فقط بدلاً من 18.95 ريال.

بابل أرز سيلا مزة بسمتي باكستاني احصل على كيس وزن عشرة كيلو جرام مقابل 34.95 ريال بدلاً من 37.95 ريال، واستفد بخصم قدره ثلاثة ريالات.

لولو صدور دجاج طرية أو حار وزن 400 جرام مقابل 17.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال. عروض لولو لولو ملبار براتا 5 قطع 3 عبوات وزن 350 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال بخصم 4 ريال.

لولو ستيفيا محلي ظرف 2.5 جرام تحتوي العبوة على 40 ظرف مقابل 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

زيت جوز الهند من لولو سعة 2 لتر مقابل 32.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال بخصم قدره ثلاثة عشر ريال سعودي.

أكياس نفايات لولو 46 × 52 سم 5 جالون 30 كيس 2 + 1 مقابل 12.95 ريال بدلاً من 16.45 ريال.

احصل على ماكسي رول ورق نشاف منفوش طبقتين لولو طول 150 متر بسعر 12.5 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

اشتري فوم سنفرة استحمام 730 مل متنوع سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

سائل غسيل الصحون لولو 3 × 500 مل متنوع مقابل 11.95 ريال للثلاث حبات ب\لاً من 15.95 ريال.

مسحوق الغسيل لولو متنوع وزن 3 كيلو جرام مقابل 17.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

مفارش سفرة لولو رول قابلة للتحلل بسعر 2.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال. هايبر لولو برسيل جل منظف 4.8 لتر/ بريميوم 4.2 لتر مقابل 38.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال بخصم نقدي 25 ريال سعودي للحبة.

بريل سائل غسيل الصحون برائحة الليمون سعر الحبة 9.90 ريال بدلاً من 15.25 ريال.

سائل منظف برسيل جل 7 لتر بسعر 59.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال يحصل العميل على خصم 14 ريال.

داك جولد مطهر ومنظف 3 لترات بالإضافة إلى عبوة ترويجية سعة لتر بسعر 28.95 ريال بدلاً من 41.75 ريال بخصم 12.80 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات كبرى من لولو هايبر ماركت على جميع المنتجات - ثقفني

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