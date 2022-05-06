انت الان تتابع خبر عاجل: السيطرة على مقر الحزام الامني في الضالع من قبل هذا المكون! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استطاعت قوات الحزام الامني التمكن من من السيطرة على مقرها بحكولة بمدينة الضالع.

وكشفت مصادر لكريتر سكاي: أن قوات الحزام الامني تمكنت من السيطرة على مقرها بحكولة بعد تعرضها لهجوم من قبل مسلحين للقاعدة حاولوا الافراج عن بعض معتقلين.

وتابعت: تعزيزات وصلت من مقر الحزام الرئيسي بسناح الى حكولة ومكنتهم من السيطرة عليه بعد هجوم تعرضوا له.

واختتمت:الحزام اعتقل مسلحين في الشعيب ونقلهم الى حكولة حيث قامت مجاميع تابعة للمسلحين بالهجوم على المقر للافراج عنهم ماتسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات امنية