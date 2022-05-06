نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو على الأجهزة والإلكترونيات ولوازم المنزل بتخفيضات كبرى في لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى الخصومات في عروض لولو ماركت سارية طوال الفترة ما بين يوم 5 مايو 2022 وحتى 31 مايو، وتشمل مختلف المنتجات من ماركة ايكون، وبشكلٍ خاص الأجهزة الكهربائية التي نكون بحاجة إليها في فصل الصيف مثل المراوح ومبردات الهواء، لذا يقدمها لكم lulu hypermarket بتخفيض على أسعارها، مع توافر بأكثر من شكل ونوع بحيث تلائم كافة الأذواق والاحتياجات.

عروض لولو على الأجهزة

مع اقتراب فصل الصيف يزداد الإقبال على شراء الأجهزة الكهربائية التي تجعل الهواء بارد كالمراوح، ويمكنكم إيجاد كافة أنواعها، فمنها مراوح مخصصة لوضعها على الطاولة، ومنها أنواع عامودية، وكلاهما يسهل نقله من مكان لأخر، ولذلك فهى عملية للغاية، وتبدأ أسعار المراوح من 129 ريال، كما توجد مروحة عامودية مزودة بجهاز تحكم عن بعد لإستخدام أسهل وتجربة أفضل.

مروحة توضع على الطاولة، بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

مروحة عامودية مزودة بجهاز تحكم، بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 249 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

أجهزة تبريد الماء والمشروبات الأن في لولو هايبر ماركت بأسعار رائعة، ومنها صانع الثلج، حيث نكون بحاجة إليه لوضعه في المشروبات والعصائر الباردة لتحتفظ ببرودتها لأطول فترة ممكنة، وبالنسبة إلى مبرد المياه فهو يؤدي مهمته بكفاءة، ويوجد منه أنواع مزودة بثلاجة أو خزانة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أجهزة تبريد الطعام وكافة الأغذية كالثلاجة والفريزر، فكل ذلك من ضمن التخفيضات السارية في جميع فروع lulu hypermarket.

صانع الثلج بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

فريزر أفقي 45.5 لتر، بسعر 459 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

لولو عروض

تخفيضات الإلكترونيات الكبرى متوافرة للشراء حتى يوم 14 مايو، وتشمل مكبر الصوت البلوتوث وأيضًا سماعات الرأس وسماعات الأذن، واستفيدوا من عروض لوزام المنزل والتي تشمل الكشافات بأنواعها.

طقم كشافات ليد 4 قطع، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

راديو بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر لولو

استكمالًا لتخفيضات هايبر لولو نقدم لكم أشكال مختلفة من الأجهزة، فتوجد المروحة بدون شفرات وأيضًا تأتي مزودة بإضاءة ليد، نوع أخر من المروحة، الذي يمكن اعتبارها 2×1، فهى تستخدم كمروحة وأيضًا منقي للهواء.