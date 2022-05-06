شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والأجهزة الكهربائية في عيد الفطر المبارك

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عروض لولو هايبر ماركت في عيد الفطر المبارك تقدم متعة التسوق على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الجوالات وشاشات التلفزيون وتخفيضات جبارة بمناسبة العيد والتي تستمر فقط من بداية يوم 5 مايو 2022 وحتى 10 مايو 2022 وذلك في جميع فروع لولو هايبر ماركت السعودية والمنتشرة في جميع أنحاء المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة لاقتناء أفضل ما تحتاجون إليه من مقتنيات بأوفر الأسعار وتوفير مئات الريالات. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية: صانعة القهوة من أيكون بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

خلاط مع مطحنة و 3 كاسات من أيكون بقوة 750 واط بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال.

خلاط مع مطحنة و دورق من أيكون بقوة 450 واط بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال. غلاية كهربائية من أيكون سعة 1.8 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

جهاز عرض متنوع من أيكون بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

ساعة ذكية للرجال من أيكون بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال. يوفي مكنسة كهربائية ذكية روبوت بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 1,059 ريال.

باناسونك خلاط مع مطحنة قوة 550 واط بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 589 ريال.

ماجيك بوليت خلاط مكون من 11 قطعة بقوة 400 واط بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

وأقوى العروض على ثلاجة من بيكو مقاس 10.9 قدم بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً من 3,099 ريال. كما تقدم مجموعة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق عروض هائلة على مجموعة هائلة من أواني الطهي المتنوعة منها، برستيج طقم أواني طهي غير لاصقة مجموعة مكونة من 8 قطع بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

وعرض قوي على رافيلي طقم أواني جرانيت مكون من 10 قطع بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال. عروض الجوالات من لولو: تكنو كامون 18 بي سعة 128 جيجا بايت بسعر 929 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

جوال موتورولا ايدج 20 لايت سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 1049 ريال سعودي بدلاً من 1199 ريال.

موتورولا مونوجي 51 سعة 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والأجهزة الكهربائية في عيد الفطر المبارك - ثقفني

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