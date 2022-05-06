نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جراند مارت في السعودية على الديجيتال والإلكترونيات في المقال التالي

تتوالى عروض جراند مارت في السعودية على منتجات الديجيتال والتي تشتمل على الهواتف الجوالة الذكية والساعات الذكية وغيرها من مختلف الماركات العالمية المتخصصة في هذا النوع من الأجهزة والإلكترونيات، وينتظر عدد كبير من الناس مجلة جراند مارت لما تحتويه من خصومات جيدة وعروض على المنتجات لذلك نعرض لكم عدد من المنتجات الموجودة داخل العروض والتي تسري بداية من يوم السادس من مايو من عام 2022م وحتى الثاني عشر من مايو. عروض جراند مارت على الديجيتال الجديدة أهم المنتجات في العصر الحالي والتي لا يمكن الاستغناء عنها لأي شخص هي الهواتف الذكية.

وتقدم عروض جراند مارت في السعودية على الهواتف الذكية بمختلف الفئات والماركات والموديلات ليجد كل شخص ما يناسبه وجميعها مشمولة في الخصومات.

هاتف ريد مي نوت 10 الذي يتميز بأنه 5G وذاكرته 6G RAM + 128GB بسعر 869 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال.

من شركة تيكنو هات تيكنو بوب 5 لايت الذي يأتي بذاكرة 2GB RAM+ 32GB وسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال.

ومن شركة سامسونج الرائدة والمميزة في هذا المجال متوفر هاتف سامسونج إي 33 وذاكرته 6GB + 128GB أما سعره فيقدر ب 1249 ريال سعودي بدلًا من 1359 ريال. ساعات ديجيتال ومكملات هاتف جميعنا يستمع إلى شئ ما من خلال الهاتف سواء في المواصلات العامة أو الشارع أو النادي أو ما إلى ذلك.

وفي هذه الحالة يفضل استخدام سماعة الأذن حتى لا نتسبب في إزعاج للآخرين.

ومن ضمن عروض جراند مارت في السعودية مجموعة من سماعات الأذن بأسعار جيدة.

سماعة بلوتوث Samsung Level U2 متوفرة بخصم جيد سعرها 139 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال.

سماعة بلوتوث Bluetooth Air 15 بسعر 49 ريال بعد خصم قدره 40 ريال سعودي.

أما الساعات الذكية متعددة المهام والاستخدامات متوفر منها أكثر من فئة.

مثل الساعة الذكية Mi Watch 2 Lite والمعروضة داخل عروض جراند مارت في السعودية بسعر 269 ريال.

وكذلك الساعة الذكية Smart Watch Z102 سعرها 129 ريال بدلًا من 199 ريال.

وأيضًا ساعة ذكية بخصم 70 جنيه من سعرها الأصلي Smart Watch Mycandy ستحصل عليها بسعر 199 ريال.

وكل تلك الساعات الذكية متوفر منها أكثر من لون. عمر شويل - جدة عروض جراند مارت في السعودية على الديجيتال والإلكترونيات - ثقفني

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