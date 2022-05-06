نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الجمعة 6 مايو 2022 خصومات تصل إلى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده وهايبر بنده اليوم والتي عليها إقبال غير مسبوق من كافه المقيمين في كافه المدن في المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي جميع المنتجات والأدوات التي يحتاجونها حيث تعد متاجر بنده وهايبر بنده من اكبر المتاجر والأسواق التي تقدم افضل المنتجات والأدوات المنزلية المميزة والهامة بتخفيضات كبيره للغايه حيث لا تقبل المنافسة حيث تعد عروض بنده من اهم مقدمي العروض في السعودية.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع السلع الهامة والمميزه للغايه بتخفيضات مميه للغايه حيث تصل الي 50% كي يتمكن الجميع من الاستفادة بكافه المنتجات التي تتواجد في العرض الذي يستمر لفتره محدوده حيث ينتهي نهاية الأسبوع لذالك سارعوا في الاستفادة من هذه المنتجات المقدمة في جميع المولات والمتاجر والأسواق في كافه المدن جده والرياض ومكه وباقي المناطق حيث يستمر هذا العرض لمده سبع أيام فقط.

مجله عروض هايبر بنده

تتضمن عروض بنده جميع المنتجات الغذائية من خضروات طازجه حيث يمكن لكم الطلب اونلاين من خلال الجوال والاستفادة بالفواكه بجميع أنواعها حيث تحتوي علي التين والكمثري والعنب وأيضا البطيخ والتمر بجميع أنوعة وأيضا وكافه أنواع المشروبات الغذائية الهامة بجميع أنواعها أيضا كما تقدم أيضا اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك في كافه سوبر ماركت هايبر بنده وبنده في جميع المناطق.

تحتوي عروض بنده وهايبر بنده علي ارز بسمتي سيلا وصدور الدجاج طريه داري بسعر 49.95 ريال سعودي فقط وجبن كريمه قابله للدهن المراعي وحليب مجفف وأيضا مكرونه وشعيريه سريعه التحضير اندومي بسعر 17.95 ريال سعودي فقط وزيت الزيتون البكر وزيت جوز الهند الطبيعي وارجل وأفخاذ الدجاج ومعجون الطماطم أيضا

كما تشمل أيضا عروض بنده عصاره سينكور وعصاره كليك اون بسعر 99 ريال سعودي وغلايه ستانلس أيضا وغلاية تيفال بسعر 69 ريال سعودي فقط ومحضره القهوة لون اسود وطاهيه أرز سينكور وطاهيه الأرز وغلاية بلاستيكية كهربائيه كينوود بسعر 99 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا مقلاه جرانيت غير لاصقه مستر كوك وقدر ضغط مستر كوك وصينيه فرن مدوره ومقلاه عميقه وطقم كاسات وطقم صواني فرن.

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