نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الجمعة والسبت اليوم خصومات تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق عبد لله العثيم واحده من اهم مقدمي العروض في المملكة العربية السعودية حيث تقدم عروض العثيم في كافه المستلزمات المنزلية من منتجات غذائية متنوعه وأيضا كافه أنواع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وكافه الجوالات واللاب توب والكمبيوتر بخصومات تصل إلى نصف الثمن حيث تقدم عروض العثيم في يوم الجمعة والسبت كافه المتطلبات الهامة والتي يحتاج إليها كل منزل في جميع المتاجر والمولات بخصم يصل إلى 50%

عروض العثيم الجمعة

تحتوي عروض العثيم علي العديد من الأدوات الكهربائية المتنوعة والهامة حيث تقدم الخلاط الكهربائي وموزع المياه وأيضا والمقلاة والشاشات التليفزونيه بجميع احجماها وأنوعها حيث يكن لكم الاستفادة من خلال الذهاب لأقرب متجر لعبد لله العثيم والذي يتواجد في كافه المدن في المملكة العربية السعودية كما يمكن لكم الطلب أونلاين أيضا من خلال الجوال الخاص وسيصل طلبك في اقرب وقت.

مجله عروض العثيم السبت 7 مايو

تتضمن عروض العثيم جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال والنساء وكافه مستلزمات الأطفال وجميع الأحذية الرجالي بخصم غير مسبوق كما تحتوي أيضا علي كافه أنواع الفواكه والخضار الطازج وجميع المكسرات والحلويات والمشروبات الطازجة بمختلف أنواعها كما تتضمن العديد من الأدوات الأخري والتي تجدونها في الصور الخاصة بالمجلة التي سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال من خلل موقع ثقفني.

تحتوي عروض العثيم علي كافه أنواع المساحيق والمنظفات الهامة والتي تحتاج إليها كل النساء لغسيل الملابس والأطباق حيث تقدم صابون صحون فيري بلس ليمون بسعر 9.95 ريال سعودي وصابون تايد بودره مركذ كيس وكافه أنواع الشوكلاته حيث تحتوي في الصور الخاصة بالعرض علي شوكلاته نوتيلا وشوكلاته جلاكسي بسعر 34.95 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي أيضا علي كافه أنواع المعلبات كالفول المدمس والمربي والحلاوه الطحينية وصلصة الطماطم ومياه نوفا وأيضا زود كعك وبيتي فور مشكل بسعر 17.95 ريال سعودي وتورته كنافه بسعر 34.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي عروض العثيم في يوم الجمعة والسبت أيضا علي البسكويت المصري ومعمول بالتمر أيضا وقرصان فخر وكافه أنواع اللحم الطازج والمجمد أيضا والجبن بكافه أنواعه والتمر السكري وتمر إنتاج النخيل أيضا.

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