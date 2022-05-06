نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده لشهر مايو على جميع المنتجات الغذائية تصل إلي 70% تسوق الآن في المقال التالي
أكبر عروض وتخفيضات بنده السعودية، تتمتع عروض بنده السعودية بأنها تقدم للمستهلك أقل وأرخص الأسعار التي لا يمكن أن تكون متوفرة بأي مكان تجاري أخر، ولكن من اليوم يمكن للجميع الاستمتاع بكر عروض هايبر بنده المتجددة والتي تستمر على مدار العام من مواد غذائية وشاشات تليفزيون وغسالات وكثير من الأجهزة.
عروض العيد من بنده Panda بجميع فروع المملكة لفترة محدودة من مجله بنده
عروض بنده السعودية
خصومات بنده السعودية من أكبر المحال التجارية في المملكة السعودية والتي يمكن للعملاء الحصول على المنتجات الذي يقوم بعرضها بدون أي تردد لجودتها العالية ومنها:
- لكل محبين القشطة إليكم أقوى عرض من بنده احصل من الآن على 5 قطع قشطة حلا قولدن 170 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال سعودي.
- أما للزبدة عرض خاص فلها عبوة ترويجية زبدة طبيعية المراعي غير مملحة 3* 100 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال سعودي.
- 2 عبوة حليب المراعي مركز 170 جرام بسعر أكثر من رائع استفيد به الآن 18.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال.
- جبنة مربعات كيري بالقشطة الطازجة لعمل أشهى وألذ السندويتشات بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.
تخفيضات بنده الأسبوعية
تنزيلات بنده السعودية يوجد كل ما يحتاج له البيت العصري بأعلى الخصومات وأقل الأسعار التي تضم التالي:
- كيلو لحم بقري برازيلي مفروم قليل الدهن لاستخدامه في تحضير أشهى الأكلات بسعر 23.95ريال بدلاً من 38.95 ريال.
- كيلو لحم بقري برازيلي مقطع مكعبات قليل الدهن بسعر رائع 25.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.
- ولكن الدجاج في بنده يكون بسعر مميز قطع صدور دجاج 910 جرام بسعر 10.25 ريال بدلاً من 14.50 ريال سعودي.
- صدور دجاج فيليه 500 جرام بسعر 16.95 ريال بدلاً 20.75 ريال سعودي.
- كما يوجد مأكولات بحرية كيلو جمبري بحري مزرعة 80/ 100 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال.
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