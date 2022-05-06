شوف أجدد عروض بنده لشهر مايو على جميع المنتجات الغذائية تصل إلي 70% تسوق الآن

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2 عبوة حليب المراعي مركز 170 جرام بسعر أكثر من رائع استفيد به الآن 18.95 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال.

جبنة مربعات كيري بالقشطة الطازجة لعمل أشهى وألذ السندويتشات بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

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