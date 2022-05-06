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عروض هايبر بنده الجبارة، يعتبر هايبر بنده من الأماكن الذي يوجد بها المصداقية والشفافية، فهو من أكثر الأماكن الذي تقدم أجود أنواع المنتجات مع أقوى العروض المختلفة بكل المنتجات الحصرية وكل ما يحتاج له البيت العصري، تأكد عزيزنا العميل أن كل ما تحتاج له يوجد في هايبر بنده بأفضل وأقل الأسعار.
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عروض بنده اليوم
خصومات بنده أفضل أنواع الأجبان التي تم تصنيعها باحترافية عالية وعلى يد أفضل المعلمين في صناعة الأجبان، ويقوم بنده بتقديمها مع أقوى العروض والخصومات المختلفة ومنها:
- كيلو جرام من جبنة كيري اللذيذة بسعر 36.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال سعودي.
- أما بالنسبة إلى الجبنة القريش الذي يعشقها الكثيرون فسعر الكيلو الواحد منها بـ 34.95 ريال سعودي.
- 250 جرام جبنة فشفوان السنبلة المميزة بسعر 10 ريال سعودي.
- 500 جرام جبنة شيدر أبيض أو أحمر كيريجولد بسعر 25 ريال سعودي.
- مرتديلا أمريكانا بقري بالزيتون أو بالفلفل أو سادة كل ما تريده يوجد في بنده فهي بسعر 25 ريال سعودي.
تخفيضات بنده الأسبوعية
تنزيلات بنده على الأدوات المنزلية والجوالات يمكن للعميل أن يحصل على كل ما يريد من خلال زيارة هايبر بنده الذي يحتوي على كل ما يريده العملاء بأفضل وأرخص الأسعار ومنها التالي:
- قدر ضغط تيفال 6 لتر بسعر رائع للغاية 329 ريال سعودي.
- طقم أواني للطبخ تيفال 5 قطع بسعر 149 ريال سعودي.
- كولدير بارد وساخن كليك أون بسعر 279 ريال سعودي.
- طقم أواني كبير للطبخ من الستانلس ستيل رويال فورد 12 قطعة بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 186 ريال سعودي.
- قلاية تعمل بدون إضافة الزيت نيوتري كوك بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.
- غلاية ستانلس ستيل كولين 1.8 لتر بسعر 29 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده بمناسبة العودة للمدارس على أجهزة المطبخ تصل الى 60% ي جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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