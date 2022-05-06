شوف عروض بنده بمناسبة العودة للمدارس على أجهزة المطبخ تصل الى 60% ي جميع الفروع

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كيلو جرام من جبنة كيري اللذيذة بسعر 36.95 ريال بدلاً من 51.95 ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى الجبنة القريش الذي يعشقها الكثيرون فسعر الكيلو الواحد منها بـ 34.95 ريال سعودي.

250 جرام جبنة فشفوان السنبلة المميزة بسعر 10 ريال سعودي.

500 جرام جبنة شيدر أبيض أو أحمر كيريجولد بسعر 25 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا بقري بالزيتون أو بالفلفل أو سادة كل ما تريده يوجد في بنده فهي بسعر 25 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده على الأدوات المنزلية والجوالات يمكن للعميل أن يحصل على كل ما يريد من خلال زيارة هايبر بنده الذي يحتوي على كل ما يريده العملاء بأفضل وأرخص الأسعار ومنها التالي: