نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم.. اسم الفائز في مسابقة الحلم وسر الفوز في المسابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثيرون أخبار سحب مسابقة الحلم التي تمت على مبلغ ربع مليون دولار والتي تمت بالأمس الخميس مباشر مع المذيع مصطفى الاغا، ويترقب الجميع معرفة هوية الفائز في المسابقة في السحب القادم حيث تم إعلان أسماء الفائزين مباشرة على قناة mbc على التلفاز، حيث يتم عمل قرعة عشوائية وسحوبات على فترات زمنية متباعدة.

سحب مسابقة الحلم 2022

يمكن للجميع التسجيل في هذه المسابقة في أي وقت في العام، وذلك عن طريق إرسال رسالة على الرقم المخصص للبلد الذي يقيم فيها، حيث تتيح المسابقة أرقام دولية لمختلف بلاد العالم، وقد تم الإعلان عن موعد غلق باب التقديم للمسابقة لهذا العام وهو تاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2022 ولا يتم احتساب أي محاولات للتسجيل بعد هذا التاريخ.

سحب الحلم الليلة مباشر

تم بالأمس الخميس الموافق لتاريخ الخامس من شهر مايو لعام 2022 السحب على جائزة عبارة عن منزل الأحلام بمبلغ ربع مليون دولار وذلك في برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الاغا طيلة السنة على قناة mbc وتم الإعلان عن اسم الفائز وهو من السودان الشقيق واسمه عبد الله عثمان الحاج، ومن المقرر حاليا البدء في السحب على الجائزة التالية بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي.

موعد سحب مسابقة الحلم مليون دولار

لهذه المسابقة مواعيد سحب ثابتة سنويا لكل قيمة مختلفة من الجوائز حيث يتم تحديد موعد الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر في نهاية العام للسحب على قيمة المليون دولار من خلال قرعة عشوائية تماما، والجدير بالذكر أن القيمة الكلية للجائزة المعلن عنها هذه السنة هي 3 مليون ونصف مقسمة لعدة جوائز توزع طيلة السنة.

سر الفوز في مسابقة الحلم

يتساءل الكثيرون عن أسرار هذه المسابقة لزيادة فرصهم في الربح بجوائزها المالية حيث تشهد إقبال الكثيرين على التسجيل املآ في الفوز في احدى المرات، ويمكن زيادة فرص الفوز بزيادة عدد الرسائل المرسلة وتكثيف المحاولات واستخدام كافة وسائل الإرسال الممكنة سواء الرسائل النصية او استخدام التطبيق الخاص بالمسابقة أو الموقع الرسمي لها وكذلك يجب التأكد التام من صحة الاجابات على الأسئلة المقدمة في المسابقة.