شوف عروض بنده “العودة للمدارس” بتخفيضات هائلة تصل إلى 50%

عروض بنده “العودة للمدارس” هى من أقوى العروض الترويجية التى تقدمها بنده وهايبر بنده، تسعى دائمًا شركة بنده السعودية إلى توفير جميع مستلزمات المنزل من مواد غذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغيرها بأقل تكلفة، تقوم الشركة بعمل عروض وتخفيضات هائلة على العديد من المنتجات المختلفة بحيث تناسب جميع الأذواق والمستويات لتغطي معظم الاحتياجات المنزلية وغيرها لفئة كبيرة من المواطنين بالمملكة.

عروض بنده “العودة للمدارس” بتخفيضات هائلة تصل إلى 50%

تقدم بنده و هايبر بنده بالمملكة أقوى العروض الحصرية على الكثير من المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية، ويمكن الاطلاع على اقوى هذه العروض الحصرية من خلال زيارة فروع بنده و هايبر بنده أو أونلاين من خلال تطبيق بنده للاستفادة بهذه التخفيضات، وفيما يلي بعض من أهم هذه العروض:

مكرونة ايطاليانو سعر الكيس 400 جرام 10 ريال سعودي بدلاً من 14.85ريال، تدخل المكرونة في الكثير من الوصفات الشهية فهى من الوجبات السريعة المحببة للاطفال و الكبار.

صدور دجاج طرية داري 2 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال سعودي، تحتوي صدور الدجاج على العديد من البروتينات اللازمة لصحة الإنسان، فهى اعملى على بناء عضلات الجسم حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، تساهم في تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم، وتساعد بشكل كبير في فقدان الوزن.

لحم تونة خفيف بزيت دوار الشمس الخير ( 185 جرام ) لل 5 حبات بسعر 20 ريال بدلاً من 32.50 ريال سعودي، يحرص الكثير من المواطنين على تناول التونة كوجبة أساسية لما لها من فوائد عديدة، فهى تحتوي على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 التي تحافظ على صحة القلب، كما أن لها دور فعال في فقدان الوزن الزائد والحفاظ على صحة الجسم، يوجد بها نسبة كبيرة من المنجنيز والزنك وهذا يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

شركة بنده السعودية

بنده هى من أهم الشركات التي تعمل في مجال تجارة التجزئه بالمملكة وقد تم تأسيسها عام 1978م ومقرها الرئيسي جدة، تمتلك سلسلة كبيرة من هايبر ماركت وسوبر ماركت و أسواق بندتي، جميع منتجات بنده يتم بيعها فقط داخل أسواقها وتحمل العلامة التجارية الخاصة بها ( بنده ).