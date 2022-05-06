اشترك واكسب مع الاغا.. مسابقة الحلم للفوز بـ250 ألف دولار خطوات الاشتراك

اشترك واكسب مع الأغا.. مسابقة الحلم للفوز بـ250 ألف دولار بعد تحقيق ملايين الأحلام لملايين الشباب تساءل الكثيرين عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2022م لللحاق بالسحب للفوز بالجوائز، ومسابقة الحلم هي أحد البرامج العربية التي يتم إذاعتها على قناة MBC السعودية والذي يقوم بإذاعة المسابقة المذيع العربي الشهير مصطفى الأغا، ويمكنكم الاشتراك في المسابقة من أي مكان حول العالم على الرقم المرادف للمنطقة التي تعيش فيها وقم بالإجابة على الأسئلة التي يتم إرسالها لك عبر هاتفك المحمول.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الهاتف المحمول عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بمعرفة الرقم المرادف لمنطقة سكنك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها حتى تبدأ في إرسال واستلام الرسائل من خلاله.

بعد ذلك قم بإرسال رسالة هاتفية نصية SMS على رقم دولتك الخاص بالمسابقة ثم قم بإرسال كلمة “حلم” باللغة العربية أو “DREAM” باللغة الإنجليزية.

يقوم العاملين على المسابقة بإرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على سؤال واحد قم بالإجابة عليه بدقة وبطريقة واضحة.

إذا تمت الإجابة بشكل صحيح يتم تأهيلك لمرحلة السؤال الذي يليه و المسابقة هي عبارة عن سلسلة أسئلة وتتطلب منك إجابة.

يمكنك متابعة النتائج والقبول والرفض والفوز من خلال عرض المسابقة على قناة إم بي سي السعودية.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم العربية 2022م

يمكنك لأي شخص الاشتراك في مسابقة الحلم ولكن وفقًا لشروط ومعايير معينة وهي كالآتي:-

يجب أن يكون المتقدم الذي يرغب في الاشتراك في المسابقة قد تجاوز السن القانوني (ثمانية عشر عامًا).

إذا لم يتجاوز السن القانوني فيجب أن يكون معه ولي أمره لأن ولي الأمر هو مَن سيتقدم للحصول على الجائزة بدلًا عن الطفل.

على المشترك أن يكون عربيًا وليس أجنبيًا ولكن يمكنه الاشتراك من أي مكان حول العالم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م