كنز اوعى ترمية.. زيت القلي المستعمل هتندمى انك كنتى يترمية رجعية جديد من تانى واستخداماتة جبارة

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كنز اوعى ترمية.. زيت القلي المستعمل ، يعتبر إعادة استخدام الزيت المقلي المستعمل من أحد المشاريع المربحة جداً الذي يمكن لسيدة المنزل الاستفادة منها والحصول على فرصة عمل جيدة من المنزل، كما أنك سوف تساهمين في حل مشكلة بيئية كبيرة فالزيت المستخدم يعد من الثروات التي يتم إهدارها بكثير من الدول بالوقت الحالي ويمكن القيام بإعادة تدوير الزيت للحصول على حل جيد لبعض المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بعض البلاد.
كنز اوعى ترمية.. زيت القلي المستعمل
من الآن يمكن لكل سيدة منزل الاستفادة من زيا القلي المستعمل في عمل العديد من أنواع صابون الغسيل التي تساعدك في الحصول على مال من خلال اتخاذه كأحد المشروعات التي يمكن أن تديريها في المنزل.
إليك سيدتي أسهل طريقة للاستفادة من زيت القلي المستعمل عليك باتباع التالي:
طريقة عمل صابون سائل للأطباق
تكون من أفضل الطرق الذي يستخدم في صناعة صابون تنظيف الأطباق ويتم تحضيره كالتالي:
المكونات:
- 1 لتر زيت قلي مستعمل.
- 400 مل ماء دافئ.
- 4/1 كوب صغير منعم ملابس.
- 200 جرام هيدروكسيد الصوديوم.
طريقة التجهيز:
- في البداية يجب أن يتم تصفية الزيت المستعمل للتخلص من الكتل والشوائب.
- ثم يتم إحضار وعاء كبير الحجم من البلاستيك يوضع به الصودا والماء ويتم تقليبهم جيداً بواسطة ملعقة خشبية.
- يفضل أن تقومين بتغطية الوجه أو ارتداء كمامة لأن هذا يكون عبارة عن خليط ينجم عنه بعض الغازات المزعجة.
- يجب الاستمرار في التقليب حتى أن تذوب الصودا ويصبح خالي من التكتلات، بعجدها قومي بإضافة زيت القلي المستعمل ومنعم الملابس.
- قلبي مرة أخرى بشكل مستمر حتى تحصلين على خليط متجانس وكثيف القوام.
- بعد الانتهاء من تحضيره يتم وضعه في زجاجة ويستخدم عند غسيل الأطباق والأواني والسيراميك وجميع الأماكن المتراكم عليها الدهون والزيوت.
طريقة صناعة قطع صابون الغسيل بزيت القلي المستعمل
المكونات:
- لتر زيت قلي مستعمل مصفى من بقايا الأطعمة والشوائب.
- 150 جرام هيدروكسيد الصوديوم.
- زيت عطري برائحة طيبة.
طريقة التجهيز:
- عليك بارتداء قفازات مطاطية وكمامة عندما تضعين الصودا مع الماء كما يفضل أن يتم عمل الخليط في مكان لا تصل إليه الرياح.
- في إناء من الأستانلسضعي الهيدروكسيد الصوديوم مع الماء ويتم تغطيته لعدة دقائق حتى يهدأ التفاعل.
- وقلبي المكونات مع بعضها ثم يضاف الزيت العطري وقلبي حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- ضعي المزيج في قوالب من السيلكون وتركيها حتى تتماسك.
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