نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلة هيسالك عن نضافة وريحة هدومك.. ضعي كوب من عصير الليمون في الغسالة وتلاحظين ماذا يحدث للملابس النتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلة هيسالك عن نضافة وريحة هدومك ، أغلب ربات المنازل لا تعلم الكنز الدفين داخل عصير الليمون الذي سوف يساعدها أن تتخلص من مشكلات عديدة تتعرض لها الملابس كل يوم مثل الصدأ وبقع الحبر والشوكولاتة وغيرها من المشكلات التي تصيب الملابس وتمنعنا من ارتدائها مرة أخرى، كما قامت خبيرة الاقتصاد المنزلي بنصح سيدات المنازل بأن يقومن بوضع شرائح الليمون أو كوب من عصير الليمون أثناء دورات الغسيل سواء بالغسالات الأوتوماتيك أو الغسالات العادية، ونحن سوف نستعرض لك أفضل طرق استخدام الليمون للملابس.

كلة هيسالك عن نضافة وريحة هدومك

يمكن من الآن الاستفادة من عصير الليمون عند تنظيف الملابس والتخلص من جميع أنواع البقع التي تتراكم على الملابس ويتم استخدامه كما يلي:

الليمون والملح للقضاء على البقع

تعاني الملابس من وجود بعض البقع والدهون التي يكون من الصعب التخلص منها حتى إذا تم استخدام أقوى المساحيق ومبيضات الملابس وتعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق التي تستخدم في تنظيف الملابس بهذا الشكل التالي:

يتم نقع الملابس في الماء البارد.

ثم يتم إضافة عصير الليمون للمنطقة الموجد بها البقعة.

يضاف إليها الملح وابدئي في فرك البقعة بشكل جيد حتى تتغلغل المكونات داخل أنسجة الملابس.

ثم بعد ذلك غسيل الملابس في الغسالة كالمعتاد وتجفيفها.

عصير الليمون وعجينة التارتار

تكون هذه من طرق استخدام عصير الليمون المختلفة فهي تعمل على إزالة بقع الصدأ من الملابس ولكي تحضرين الخليط قومي بالآتي:

يتم عمل عجينة باستخدام عصير الليمون وعجينة التارتار.

ضعيها على البقعة وتركيها لبعض من الوقت.

بعدها يتم فرك البقعة وانتظري 30 دقيقة.

ثم يتم غسلها مرة أخرى بالماء كالمعتاد.

عجينة التارتار تكون عبارة عن مادة كيميائية تكون ناتجة عن تخمر العنب وتكون في صورة بودرة بيضاء اللون ولها مفعول مثل البيكنج بودر والكربونات التي تستخدم في صناعة العجائن والمخبوزات.

عصير الليمون لإزالة بقع الحبر

تعتبر بقعة الحبر من أكثر أنواع البقع الذي يصعب على كل سيدة منزل أن تتخلص منها، مما يجعلها تبحث كثيراً عن طريقة تساعدها لإزالتها بشكل نهائي وإليك هذه الطريقة: