نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي ترميه.. حطي الخل علي زيت القلي المستعمل ورجعيه جديد مرة أخري ووفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لزيت المستعمل من أكثر الأشياء التي تتواجد في أي بيت بكميات كبيرة ودائما ما يتم التخلص منها حيث أنه اليت المشتعمل تكون له رائحة تجعله غير صالح للأستخدام مرة أخري ولكن على العكس يمكن استخدام الزيت المستعمل مرة أخري وإعادته زيت جديد مرة أخري واستخدامه بشكل عادي في الطهي مرة أخري وذلك باستخدام مكون واحد فقط موجود في كل بيت, وسنوضح خلال هذا المقال الطريقة التي يمكن إتباعها لتحويل الزيت المستخدم مرة أخري الي زيت جديد واستخدامه مرة أخري في الطهي.

كيفية استخدام الخل لتحويل زيت القلي مرة أخري الي زيت جديد

الزيت لمستعمل يعد أزمة في البيت بالنسبة لكل سيدة, ولكن يمكن استغلال الزيت المستعمل وتحويله مرة أخري الي زيت جديد بسهولة وذلك للأستفادة منه و توفير تكلفة شراء الزيت, ويمكن استخدام الخل في تنقية الزيت حيث أنه يزيل أي شوائب في الزيت ويعمل على جعل لون الزيت فاتح ويساعد في التخلص من أي رائحة في الزيت, ويجعله جديد مرة أخري, ويمكن استخدام الخل مع الزيت بالطريقة التالية:-

نضع كمية الزيت المراد تنقيتها في طاسة ونضع عليها معلقتين من الخل.

نترك الزيت ليغلي على النار حوالي ربع ساعة ونقلب الزيت ويجب أن تكون النار هادئة حتى لا يحترق الزيت.

نرفع الزيت من النار ونقوم بتصفيته من أي شوائب وبعد أن يبرد نضعه في زجاجة ويتم استخدامه بشكل عادي.

ماهي أفضل طريقة لاستغلال زيت القلي المستعمل

يمكن استخدام الزيت المستعمل في عمل صابون لتنظيف الأواني وتلميع الألومينوم وترفير تكلفة شراء منظف الأواني الجاهز, ويتم ذلك من خلال الطريقة التالية:-