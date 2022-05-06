نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي الحل الخارق للتخلص من الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة بملعقة خل بدون مواد كيماوية في المقال التالي

التخلص من الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة بملعقة واحدة من الخل تعتبر من أكثر الوصفات نجاحا، خاصة في الصيف، لأن تلك الحشرات تظهر بشكل كبير أثناء ارتفاع درجات الحرارة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال الحل الخارق للتخلص من الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة بملعقة واحدة من الخل. وصفات للتخلص من الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة: كأس كبير من النشا.

2 كوب كبير من الخل. طريقة الاستخدام: امزجي الخل مع مقدار النشا جيدا، حتى يذوب النشا، ثم ضعيهم في زجاجة بها بخاخ.

وزعي مزيج النشا في جميع الأماكن التي يوجد بها الصراصير والنمل والحشرات. مكونات السكر وبيكربونات الصوديوم: ربع كوب كبير من السكر.

1/4 كوب كبير من بيكربونات الصوديوم. طريقة الاستخدام: امزجي بيكربونات الصوديوم مع مقدار السكر جيدا، حتى يختلطوا.

وزعي خليط بيكربونات الصوديوم في جميع الأركان، التي توجد بها الصراصير والنمل والحشرات. الزيوت العطرية: عشرة جرام من زيت الأرز.

عشرة جرام زيت إكليل الجبل.

عشرة جرام زيت الاوكاليبتوس.

وثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز. طريقة الاستخدام: امزجي صودا الخبز مع جميع الزيوت العطرية جيدا، حتى يمتزجوا.

احضري كرات قطنية وضعيها في مزيج صودا الخبز، ثو وزعيها في جميع الأماكن التي يوجد بها النمل والصراصير. مكونات حمض البوريك والسكر: ثلاثون جرام من السكر.

ربع كوب كبير من حمض البوريك. طريقة الاستخدام: امزجي حمض البوريك مع مقدار السكر جيدا، حتى يختلطوا.

وزعي خليط حمض البوريك في جميع الأماكن التي يوجد بها النمل والصراصير. مكونات الليمون والماء: كوب كبير من الماء.

ربع كوب كبير من عصير الليمون. طريقة الاستخدام: امزجي الماء مع عصير الليمون جيدا، حتى يمتزجوا.

وزعي مزيج عصير الليمون على الأرضيات وجميع الأركان، التي يوجد بها النمل والصراصير والحشرات. مكونات غاز الأمونيا: 2 كأس كبير من الأمونيا.

سبعة لتر من الماء. طريقة الاستخدام: اسكبي مقدار الماء في وعاء خاص بتنظيف المنزل، ثم ضيفي إليه مقدار الأمونيا، ثم قلبيهما جيدا حتى يتمزجوا.

قومي بتنظيف ومسح المطبخ والمنزل بهذا الخليط، ثم وزعي في جميع الأماكن التي يوجد بها النمل والصراصير والحشرات. عمر شويل - جدة لن تصدقي الحل الخارق للتخلص من الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة بملعقة خل بدون مواد كيماوية - ثقفني

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