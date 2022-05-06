نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العودة للمدارس من Panda هايبر Panda بأسعار وخصومات مذهلة في المقال التالي

شاهدي البريوش الأسبوعي الجديد الذي تصدره مجموعة أسواق panda وهايبر panda ويتضمن عروض جبارة بمناسبة العودة للمدارس، وتوفر عروض رائعة على البقالة والسلع التمونية يتوفر بالمجلة تشكيلة مختلفة من مكرونة أيطالينو، وعروض خاصة على جبن المراعي، ومتوفر عروض خاصة وحصرية للأعضاء، يوجد أجود أنواع اللحوم المبرد المختلفة، والدجاج المجمد، وعرض كثيرة أخرى، يستمر العرض لمدة أسبوع كامل بجميع فروع panda وهايبر panda. أقوي عروض العودة للمدارس من Panda هايبر Panda بأسعار وخصومات مذهلة 4 قطع من طحين فاخر الأولى، 1 كيلو الوزن الصافي، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 15.80 ريال.

كيس بطاطس مجمد لامب وستون للقلي، بوزن 2.50 كيلو، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 26.00 ريال.

عرض خاص عبوة ترويجية جبنة المراعي قابله للدهن 2 قطعة × 500 جرام، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 37.95 ريال.

5 حبات تونة لحم خفيف بزيت دوار الشمس الخير وزن القطعة 185 جرام، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 32.50 ريال.

كيس أرز ياسمينا ألوها، بوزن 5 كيلو بسعر 20.00 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

حصري للأعضاء فقط كيس صدور دجاج مجمد طرية من داري، بوزن 2 كيلو بسعر 49.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال.

حصري للأعضاء كيس حليب مجفف من أنكور بوزن 2.25 كيلو بسعر 57.95 ريال بدلاً من 72.95 ريال. أقوي عروض العودة للمدارس على البقالة التمونية من Panda 3 حبات مكرونة إيطالينو بأشكال متنوعة، بوزن400 جرام بسعر 10.00 ريال بدلاً من 14.85 ريال.

5 حبات ذرة حلوة قودي ذهبية كاملة الحبة، بوزن 340 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 29.75 ريال.

عبوة زيت زيتون للطبخ من عافية، 1 لتر بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

3 حبات من معجون الطماطم، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 32.85 ريال.

سائل غسيل الصحون متنوع من فيري بلس بقوة بديلة من للمبيض وزن العبوة 800 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

عبوة مناديل ناعمة نورس، بسعر 21.95 ريال بدلاً من 30.95 ريال. قسم اللحوم المبردة من أسواق panda مفروم بقرى برازيلي، سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

مكعب لحم بقرى برازيلي، سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

كفتة بقرى برازيلي، بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال.

برجر بقرى برازيلي، سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

نقانق بقرى برازيلي، سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال. عمر شويل - جدة أقوي عروض العودة للمدارس من Panda هايبر Panda بأسعار وخصومات مذهلة - ثقفني

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