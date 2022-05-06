نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسم الرابح في مسابقة الحلم 2022 إعلان الفائز في سحب منزل الأحلام الليلة على mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر اسم الرابح في مسابقة الحلم اليوم موسم 2022 فور الإعلان عنه مباشرةً في برنامج الحلم الذي يقدمه الإعلامي مصطفى المسؤول عن تقديم مسابقة الحلم على شاشة قناة mbc الفضائية، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب الحلم القادم على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي لفائز واحد فقط، ولا تزال فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم قائمة لدخول السحب المعلن عنه رسمياً من جانب المسابقة حتى الآن، كما تم الإعلان عن اسم الفائز بمنزل الأحلام اليوم، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رقم مسابقة الحلم لكافة الدول المتاح لها الاشتراك، والتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر موقع الحلم الرسمي.

اسم الرابح في مسابقة الحلم اليوم

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم My Dream عن بدء موسم الحلم السادس عشر اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرون من شهر يناير العام الجاري، وتستمر المسابقة في استقبال طلبات المشاركة طوال العام ليتم إغلاق باب التسجيل في سحوبات الحلم بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر 2022م، وقد رصدت المسابقة مبلغ 3.500.000 دولار مجموع الجوائز على مدار العام.

وأعلنت مسابقة الحلم عن إجراء سحب الليلة، ومن المقرر أن يتم السحب ونقله مباشرةً عبر قناة MBC 1 الفضائية، ويمكن الآن دخول سحب الليلة من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك، وفي الوقت الحالي ينتظر كافة المشاركين في المسابقة على مدار الأيام السابقة منذ إجراء سحب الحلم الماضي وحتى الكشف عن اسم الفائز في سحب الحلم الليلة.

تحديث اليوم: تم إجراء سحب الحلم اليوم الخميس الموافق لتاريخ الخامس من شهر مايو لعام 2022م على منزل الأحلام المقدر بقيمة ربع مليون دولار، ويتم تحديد مكان المنزل بالبلد التي يريدها الفائز، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة منذ قليل وهو الاسم الموضح بالتالي:

عبد الله عثمان الحاج من السودان مقيم بالمملكة العربية السعودية فاز ببيت الأحلام المقدر بـ250000$.



عبد الله عثمان الحاج من السودان يفوز ببيت الأحلام بقيمة ربع مليون دولار @Dream_MBC #MBC1 pic.twitter.com/vPy317dvVx — MBC1 (@mbc1) عبد الله عثمان الحاج من السودان يفوز ببيت الأحلام بقيمة ربع مليون دولار @Dream_MBC #MBC1 pic.twitter.com/vPy317dvVx — MBC1 (@mbc1) May 5, 2022

إعلان الرابح في سحب الحلم 2021

دقائق قليلة ويتم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم عبر قناة إم بي سي الأولى من خلال برنامج صدى الملاعب عن طريق مصطفى الأغا، حيث سيتم إجراء سحب عيدية الحلم الخاصة بعيد الفطر الليلة، ومن ثم الإعلان عن اسم الفائز بجائزة 500.000$ نصف مليون دولار أمريكي.

حيث ينتظر كافة المشاركين الإعلان عن اسم الرابح اليوم في مسابقة الحلم، حيث يعتبر مبلغ جائزة اليوم هو المبلغ الأكبر منذ بدء مسابقة الحلم موسم 2021م الموسم الخامس عشر من المسابقة، وقد أعلنت المسابقة عن أن جميع المشاركات منذ بدء الموسم الجاري تؤهل المشاركين بشكل تلقائي لدخول سحب منزل الأحلام بجزيرة اليونان، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد إجراء سحب منزل الأحلام في اليونان.

أما عن اسم الفائز اليوم في سحب الحلم اليوم، فسوف يتم الإعلان عنه خلال دقائق قليلة من الآن، ولكم مازال أمامك الوقت لكي تشترك في مسابقة الحلم لتربح جائزة قيمتها نص مليون دولار، فقط كل ما عليك هو الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – reve – dream) على الرقم المرادف لبلدك، أو الاشتراك في الحلم عن طريق تسجيل رقم الهاتف في موقع مسابقة الحلم الرسمي.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم موسم 2021

أعلنت مسابقة الحلم عن سبعة أسماء فائزة بجوائز الحلم منذ بداية الموسم الجاري بتاريخ 31 يناير 2021م وحتى اليوم السبت الموافق لتاريخ 15 مايو 2021م، وسيتم إضافة اسم الفائز الثامن اليوم ضمن قائمة الرابحين بجوائز المسابقة، ويمكنكم الإطلاع على الفائزين بجوائز الحلم النقدية وجوائز المستويات من خلال التالي:

رقم الاسم الدولة التاريخ قيمة الجائزة الحلم 1 محمد اللباني الإمارات 25 فبراير 2021م $125.000 مبلغ الحلم 2 محمد مقبول حسين السعودية 11 مارس 2021م $5.000 المستوى البرونزي 3 أمجد كوجان السعودية 11 مارس 2021م $10.000 المستوى الفضي 4 حميد أدهي السعودية 11 مارس 2021م $15.000 المستوى الذهبي 5 سيد سعد محمد مصر 11 مارس 2021م $20.000 المستوى البلاتيني 6 إبراهيم عبد الغني السيد مصر 11 مارس 2021م $30.000 المستوى الماسي 7 محمود محمد العبيد الإمارات 1 أبريل 2021م $250.000 جائزة الحلم 8 محمد طارق عبد الوهاب مصر 15 مايو 2021م $500.000 عيدية الحلم

نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة إلينا حول إمكانية اشتراك الأشخاص من السودان أو ليبيا في مسابقة الحلم، فيمكنهم المشاركة الآن من خلال تسجيل الهاتف في الموقع الرسمي للمسابقة أو من خلال تطبيق الحلم أو عن طريق الرقم الدولي لمسابقة الحلم لعدم وجود رقماً خاصاً لهم.

موقع مسابقة الحلم الرسمي

يمكنكم من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي تسجيل رقم الجوال للاشتراك في سحب الحلم الليلة، وذلك من خلال دخول الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، ثم النقر على مفتاح الدولة لاختيار المفتاح الخاص بالدولة التابع لها المشارك من قائمة الدول المتاحة، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به، والنقر على اشترك الآن، ويمكنكم الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم من خلال التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

من يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم الآن لدخول السحب القادم وزيادة الفرصة في التأهل، يمكنه ذلك من خلال اتباع كيفية وخطوات الاشتراك الموضحة عن طريق الاتصال على أرقام مسابقة mydream وفق الدولة التابع لها، كما يمكن تسجيل رقم الهاتف من خلال موقع مسابقة الحلم الرسمي، ثم النقر على زر اشتراك، ونحن الآن في انتظار إعلان اسم الرابح في مسابقة الحلم الليلة.