نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2022 dream وطريقة الاشتراك في سحب الليلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من مشتركي مسابقة الحلم إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2022 على سحب المنزل المقدر بربع مليون دولار أمريكي المعلن عنه رسمياً من جانب المسابقة، حيث أعلن مقدم جوائز برنامج الحلم الإعلامي مصطفى الأغا ومقدم برنامج الليلة نفوز والمسؤول عن الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم موسم 2022م والمواسم السابقة عن إجراء سحب مسابقة الحلم على منزل، ولا تزال الفرصة قائمة لمن يرغب في الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب القادم عبر الإنترنت عن طريق موقع مسابقة الحلم الرسمي أو من خلال الاتصال على أرقام مسابقة الحلم المرادفة لبلدك، أو من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم للفور بجوائز الحلم المتعددة.

إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2022

أعلنت مسابقة الحلم mydream عن إطلاق أكبر موسم من مواسم الحلم “الموسم الـ16” منذ انطلاق المسابقة، حيث رصدت المسابقة مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي مجموع الجوائز على مدار العام الجاري، وقد تم فتح باب التسجيل في المسابقة اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرون من شهر يناير للعام الحالي.

ويستمر التسجيل في المسابقة أو الاشتراك في مسابقة الحلم متاحاً على مدار العام، فمن يرغب في المشاركة من أي مكان يمكنه ذلك من خلال الرقم المرادف لبلده أو عن طريق رقم الحلم الدولي، وقد أعلنت المسابقة عن إغلاق باب المشاركة والتسجيل في تاريخ التاسع والعشرون من شهر ديسمبر 2022م، وأي دخول بعد ذلك التاريخ يعتبر لاغياً.

وقد أعلنت المسابقة عن أسماء أربعة فائزين منذ بدء موسم مسابقة الحلم السادس عشر وحتى اليوم، ومن المترقب اليوم إعلان الأغا عن اسم الفائز جديد في الحلم، فمن يرغب في الاشتراك في سحب مسابقة الحلم على نصف مليون دولار أمريكي يمكنه ذلك الآن من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على إحدى الكلمات المذكورة عالية.

ثم الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، كما يمكن الاشتراك في سحب الليلة عن طريق تسجيل رقم الهاتف في موقع الحلم الرسمي، وهناك طريقة أخرى للمشاركة وهي من خلال تطبيق مسابقة الحلم للهواتف الجوالة.

تحديث 5 مايو 2022م: تم إجراء سحب الحلم اليوم الخميس على منزل الأحلام مقدر بقيمة ربع مليون دولار، وتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة وهو الاسم الموضح بالتالي:

عبد الله عثمان الحاج من السودان فاز ببيت الأحلام المقدر بـ250000$.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

بعد أن أعلنت مسابقة الحلم عن فتح باب الاشتراك في موسم 2022 من مسابقة الحلم التفاعلية، فقد أصبح بإمكانكم الآن الاشتراك في المسابقة لدخول السحب على جوائز الحلم المختلفة، ولزيادة الفرصة للتأهل والفوز بالجائزة المالية المقدمة من شركة mbc باعتبارها منظم المسابقة، ومن يرغب في دخول موقع مسابقة الحلم يمكنه ذلك من خلال الرابط (mydream.mbc.net) الرسمي.

حيث يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من خلال إرسال الرسالة النصية على الرقم المرادف لبلدك، والتي تتضمن إحدى الكلمات الثلاث (حلم – dream – reve) أو عن طريق موقع الحلم الإلكتروني، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2021م، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

وما زالت الفرصة متاحة أمام الجميع للاشتراك في سحب الحلم الليلة على مبلغ نصف مليون دولار عيدية الحلم في عيد الفطر المبارك، وفور إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم 2022 من جانب الإعلامي مصطفى الأغا ببرنامج صدى الملاعب على إم بي سي، سيتم إرفاق اسم الرابح مباشرةً عبر ثقفني.

المؤهلين لدخول مسابقة الحلم 2022

أتاحت مسابقة الحلم موسم فرصة الاشتراك في المسابقة ودخول السحوبات للفوز بالجوائز النقدية لكل شخص بلغ من العمر 18 عاماً فأكثر، وفي حال كان الفائز بجائزة الحلم قاصراً أي دون الثمانية عشر عام، فيتم استلام الجائزة من قبل الوصي به نيابةً عنه، ويقوم الوصي بالتوقيع على كافة الأوراق المطلوبة.

ويجب العلم أنه بمجرد الاشتراك في المسابقة، ثم الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح، فبذلك تعد مشاركاً في مسابقة الحلم ومتأهلاً لسحب القادم، وتتيح المسابقة إمكانية المشاركة لكافة الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك أو عن طريق تسجيل رقم الهاتف عبر موقع المسابقة الرسمي.

إعلان اسم الفائز في سحب الحلم 250.000$

أعلنت مسابقة الحلم بشكل رسمي من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إجراء السحب على بيت الأحلام اليوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مايو 2022م، وقد تم إجراء السحب والإعلان عن اسم الفائز منذ قليل، وتستمر فرصة المشاركة في مسابقة الحلم لدخول سحب الحلم القادم متاحة أمام الجميع، حيث يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم الآن من خلال اتباع الطريقة الموضحة بالمقال.