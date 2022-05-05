نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت موقع حلم mydream mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي، حيث يمكنكم الآن تسجيل رقم الجوال عبر موقع الحلم الإلكتروني لدخول سحب الحلم القادم أو الاشتراك في مسابقة الحلم موسم 2022م، حيث من المقرر أن يتم إجراء سحب مسابقة الحلم القادم على مبلغ 5.00.000$ نصف مليون دولار أمريكي لكافة المشاركين، ولا تزال فرصة المشاركة في مسابقة الحلم قائمة لحين إجراء السحب، ومن يرغب في الحصول أرقام مسابقة الحلم المرادفة لبلدكم أو التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الإنترنت أو عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات الثلاث المعلن عنهم لدخول سحب الحلم القادم، أو الإطلاع على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم منذ بدء المسابقة وحتى اليوم، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022

تم الإعلان من جانب مسابقة الحلم عن طريق الإعلامي مصطفى الأغا عن إطلاق الموسم السادس عشر من مواسم الحلم، والذي يعتبر الموسم الأكبر على الإطلاق، حيث تم رصد مبلغ 3.500.000 دولار أمريكي مجموع الجوائز التي سيتم توزيعها على الرابحين أو الفائزين على مدار العام الجاري من جانب المنظم “شركة mbc”.

وقد تم فتح باب التسجيل أو الاشتراك في مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ الرابع والعشرون من شهر يناير للعام الميلادي الجاري، وتستمر المسابقة في استقبال طلبات الاشتراك على مدار العام ليكون موعد إغلاق التسجيل في تاريخ التاسع العشرون من شهر ديسمبر للعام الميلادي الجاري، وأي دخول في المسابقة بعد ذلك التاريخ يعتبر لاغياً.

ويتيح موقع مسابقة الحلم الرسمي إمكانية تسجيل رقم الهاتف للاشتراك بالمسابقة ودخول سحب الليلة، حيث يتم دخول الموقع الإلكتروني ثم النقر على مفتاح الدولة لاختيار المفتاح الخاص بالدولة التابع لها المشارك، ثم تعبئة رقم الهاتف الجوال الخاص به، والنقر على اشترك الآن، ويمكنكم الحصول على رابط موقع مسابقة الحلم لتعبئة أو تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 الآن من خلال التالي:

رابط موقع مسابقة الحلم (mydream.mbc.net) الرسمي.

سحب الحلم على منزل بقيمة 250000$

تم الإعلان من قبل حساب مسابقة الحلم الرسمي على تويتر وعبر قنوات إم بي سي الفضائية عن إجراء سحب اليوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مايو 2022م، حيث يتم السحب الليلة على منزل بقيمة 250 ألف دولار يختاره الفائز في البد التي يريدها، وما زالت الفرصة لدى المتابعين الراغبين في الاشتراك بمسابقة الحلم الآن.

فمن يرغب في المشاركة بمسابقة الحلم في سحب الليلة، يمكنه ذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف المرادف لبلده متضمنةً إحدى الكلمات الثلاث حلم أو dream أو reve والإجابة على السؤال التالي، وبذلك تكون قد دخلت السحب القادم لمسابقة الحلم بنجاح، كما يمكن المشاركة عن طريق تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي.