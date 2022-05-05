انت الان تتابع خبر تحرك رسمي بعد انتشار فيديو تحرُش بسائحات بموقع أثري خلال العيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وثق مواطن مصري بمقطع فيديو، واقعة تحرش مجموعة من الشباب والمراهقين، بسائحات أجنبيات ومضايقتهن في منطقة هضبة الهرم بمحافظة الجيزة، خلال يد الفطر المبارك.

ويظهر الفيديو محاولة السائحات الابتعاد، والفرار أثناء تعرضهن للتحرش من قبل عدد من الأشخاص حاولوا ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن.

هذا وتحركت الأجهزة الأمنية من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد مشاهدة مقطع الفيديو، وأشارت إلى قيام الأجهزة المختصة من مباحث السياحة والآثار، بفحص مقطع الفيديو لتحديد هوية المتهمين الذين ظهروا به لإلقاء القبض عليهم، رغم ان السائحات لم يحررن محضرا بالواقعة.

وقال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار لأحد المواقع المصرية، إن هناك إجراءات مشددة ستصدر عقب تحليل الفيديو الذي وثق التحرش بسائحات اجنبيات من قبل بعض الشبان، في منطقة الأهرامات بالجيزة، وأشار إلى أن الكثافة الكبيرة التي حدثت اليوم ثالث أيام عيد الفطر لم تمكن الأثريين الموجودين بالمنطقة من ضبط هذه الواقعة التي لم تستغرق سوى ثواني معدودة.

كما صدرت تعليمات مشددة قبل أيام عيد الفطر بتواجد كافة الأثريين لمنع أي مخالفات من بعض الزائرين، ومنع أي مضايقات للزائرين سواء المصريين أو الأجانب"، مشددًا على أن هذه الواقعة لم تمر مرور الكرام.