انت الان تتابع خبر مستجدات كارثية لحادثة سقوط لعبة ملاهي خلال العيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثناء الاحتفال بالعيد، أصيبت 3 فتيات وشاب أثر سقوط صندوق من لعبة الساقية بملاهى فى شبين القناطر في مصر.

وفي التفاصيل، سقط الصندوق من اللعبة على رأس الشاب، أثناء استقلال الفتيات الثلاثة الساقية ما أدى إلى إصابتهن وإصابة الشاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لإسعافهم، وعمل محضر فى مركز شرطة شبين القناطر، بعد ان وصل للمركز إشارة من المستشفى بوصول 3 فتايات وشاب مصابين بإصابات مختلفة نتيجة الارتطام بجسم صلب فى أحد الملاهى.

تم إخطار مديرية امن القليوبية وتبين إنه أثناء ركوب 3 فتيات للعبة الساقية سقطت بهم العربة التى يركبونها على شاب ما أدى إلى إصابتهم جميعا.

وطالب أهالى الضحايا بتدخل المسؤلين للحصول على حق أبناءهم المصابين من جراء الحادث، بالاضافة الى وضع رقابة على تلك الملاهى التي لم تعمل صيانة للالعاب، وتدار بدون تراخيص، حيث أشار محمود عزت، والد أحد الفتيات وتدعى "سندس" 16 عاما، إنها لاحظت عربة الساقية التي كانت تركبها تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع لأعلى، وطلبت من عامل الساقية أن يتوقف إلا إنه لم يلتفت إليها، وفجأة انفصل الصندوق من الساقية بالبنات وسقط على شاب يدعى "عمر ع ا" 38 عاما ليصيب الجميع بإصابات بالغة.

وأضاف والد سندس أن نجلته دخلت بغيبوبة، وأصيبت بجرح قطعى فى الرأس، وتم نقلها للمستشفى وفاقت بعد فترة طويلة وتم علاجها بينما لازال هناك مصابين أخرين بالمستشفى وهما "دينا ح م" و"حنين أ ف"، وأخطر الإصابات هو الشاب الذى سقط فوقه الصندوق حيث أصيب بكسر فى العمود الفقرى.