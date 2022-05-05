انت الان تتابع خبر فرح العيد يتحول إلى فاجعة في السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في ليلة فرحة واحتفال بعيد الفطر في احدى الاستراحات بمحافظة المجاردة في منطقة عسير السعودية، تحولت الفرحة إلى فجيعة بعد غرق الطفلة "ورد" في مسبح الاستراحة خلال أول أيام عيد الفطر.

وأشار والد الطفلة، المعلم بلقاسم محمد دخنان، انه وأثناء احتفال العائلة بعيد الفطر في إحدى الاستراحات، فجعوا بغرق ابنته "ورد" في المسبح، قائلا الحمدلله ولا اعتراض على قضاء الله"، بحسب ما نقلت صحيفة "سبق".

وأدى جموع المصلين الصلاة على الطفلة ورد البالغة من العمر 5 سنوات وتم دفنها، وبحسب الصحيفة فأن الطفلة "ورد" هي ابنة شقيق المصور المعروف أسامة دخنان.

وفي موقف مشابه، كاد ان يتحول تجمع عائلي في إحدى الاستراحات بمحافظة المهد السعودية لفاجعة، بعد أن غرق طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في مسبح الاستراحة، وأصيب على إثره بانخفاض في نبض القلب وضيق التنفس مع زرقة بالجلد، لكنه تم نقل الطفل من قبل ذويه إلى المستشفى.

وقدم الفريق الطبي الإسعافات اللازمة له، وتم استدعاء الطاقم المساعد كحالة إنقاذ حياة، وتمكنوا من انقاذ حياة الطفل والمحافظة على سلامة أعضاء جسمه الحيوية، وغادر الطفل المستشفى بعد أن استرد وعيه كاملاً وتحسنت حالته الصحية.