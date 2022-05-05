نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للشاشات والإلكترونيات extra وأقوى خصومات العيد من موقع اكسترا اون لاين في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كافة إلكترونيات والكهربائيات التي تقوم الشركة بتوفيرها بسعر قليل يكون مناسب وملائم مع كل مواطن في المملكة العربية السعودية، حتى ينال ويحصل كل فرد بالمملكة على جميع الاحتياجات والمطالب التي يرغب بها سواء كانت من الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الأدوات المنزلية، حيث تعد شركة اكسترا من إحدى الشركات المساهمة التي تم دخولها للأسواق المركزية والمالية في السعودية.
تنزيلات عيد الفطر بنصف الثمن على الشاشات في اكسترا السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من إحدى الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في عرض وتقديم أقوى وأكبر الخصومات معها أروع العروض المذهلة التي تعمل الشركة على توفيرها، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون متميزة في أن تقدم وتعرض هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يناسب ويلائم كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة تكون من الشركات التي تكون متخصصة في بيع جميع الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سماعة الألعاب من النوع اكس بوكس باللون الأسود تكون بسعر 499 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من النوع ال جي حجمها 75 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 4949 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 5099 بدلًا من 8499 ريال سعودي.
- سعر شاشة التليفزيون حجمها 65 بوصة من النوع كلاس برو تدعم الأندرويد عالية الدقة تكون 2499 ريال سعودي.
- سعر شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجمها 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 2999 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- سعر شاشة التليفزيون من النوع إل جي حجمها 70 بوصة عالية الدقة سعرها يكون 4399 بدلًا من 7799 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 32 بوصة تدعم الأندرويد فائقة الدقة سعرها يكون 1199 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون حجمها 60 بوصة من النوع سامسونج عالية الدقة تكون بسعر 3199 ريال سعودي.
- سلسة إكس من إكس بوكس 1 تيرا باللون الأسود تكون بسعر 2299 ريال سعودي.
- اكس بوكس اي لايت للسلسلة الثانية مع أداة التحكم اللاسلكية باللون الأسود سعرها يكون 999 ريال سعودي.
- اكس بوكس وان هالو انفينت اكس بوكس اكس تكون بسعر 249 ريال سعودي.
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