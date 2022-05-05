تفاصيل السحب الجديد من مسابقة الحلم 500 ألف دولار mbc dream

تُعد مسابقة الحلم 2022 المسابقات الأكثر شهر في العالم، فكثير من الناس يرغبون في معرفة الاشتراك في المسابقة، وذلك من خلال البحث عبر محركات بحث الإنترنت المختلفة، من اجل دخول السحب الذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا عبر شاشة قناة MBC، ويمني الكثير من المشتركين أنفسهم من أجل تحقيق أحلامهم بربح آلاف الدولارات التي تعمل على تغيير واقع حياتهم، ويترقبون اليوم إعلان أسماء الفائزين على جائزتين النصف مليون دولار أمريكي، ومنزل الأحلام بقيمة 250 ألف دولار.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ومسابقة الحلم من أنجح المسابقات التي تم عرضها خلال السنوات القليلة الماضية، والذي يتابعها الجمهور العربي في جميع البلاد العربية، ويأمل الكثيرون في تغيير واقعهم عن طريق الفوز بإحدى جوائزها، ويتم تقدميها عبر قناة MBC، مع العلم أنه بإمكان أي شخص تخطى عمره حاجز الـ 21 عامًا من الاشتراك بتلك المسابقة وتحقيق حلمه، وذلك من خلال الاتصال عبر أرقام المسابقة أو إرسال كلمة حلم على الرقم المرادف لدولك المشترك أو الرقم الدولي الموحد.

ضوابط المشاركة في الحلم

الاشتراك يكون من خلال الاتصال أو الرسائل النصية أو المشاركة في تطبيق حلم.

عند إرسال رسالة لعدة مرات يساعد ذلك على تضاعف فرصك في الفوز.

يتم بث سحب المسابقة على الهواء مباشرة بنظام القرعة العشوائية على قناة MBC .

. الاشتراك عبر رقم دولتك، ومن أشهر الأرقام: رقم مصر هو 95458 أو 95450، ومن المملكة العربية السعودية 650444، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة 6070.

شروط أساسية للمشاركة